Nejmenším časovým rozdílem v historii skončila na Rallye Dakar soutěž motocyklů. Z vítězství se na poslední chvíli raduje Luciano Benavides, který v závěrečné etapě předstihl Rickyho Brabce. Milan Engel dokončil závod na dvacátém místě.
O triumfu Benavidese na Dakaru rozhodly dvě vteřiny
Brabec, který legendární soutěž vyhrál dvakrát, nastupoval do závěrečné etapy s náskokem 3:20 minuty na Benavidese a předpokládalo se, že vedení na 105 kilometrech rychlostní zkoušky udrží. Tovární jezdec Hondy ale v závěru udělal chybu v navigaci a z celkového triumfu se tak radoval Argentinec. Rozdíl dvou sekund je nejmenší v historii. Etapu vyhrál Španěl Edgar Canet.
Engel zajel dvaadvacátý čas s odstupem 6:52 minuty za Canetem a nepodařilo se mu zaútočit na celkově devatenáctého Španěla Josepa Pedra. Před dneškem na něj ztrácel dvacet sekund, nakonec je dělilo 58 sekund. Engel se při své dvanácté dakarské účasti potřetí probojoval do elitní dvacítky, jeho maximem je 15. místo z roku 2019.
V doprovodné kategorii Klasik, v níž startují historická vozidla a pravidla soutěže jsou obdobná jako u jízdy pravidelnosti, obsadil druhé místo Ondřej Klymčiw. Bývalý motorkář, který na Dakaru skončil v roce 2017 jedenáctý a o rok později měl vážnou nehodu, se tak postaral o historicky nejlepší český výsledek. Klasici letos závodili pošesté.
„Jsme v cíli, dokázali jsme to tam dotáhnout. Děkuji všem za podporu, i když už to není škodovka, což by bylo krásné, kdyby tady stála. V závěru jsme už jeli na jistotu,“ řekl Klymčiw, který v minulosti startoval v soutěži s vozem Škoda 130 LR. Letos jej vyměnil za Mitsubishi Pajero. Jeho start měl opět charitativní podtext, tentokrát podporoval nadační fond Pink Bubble.