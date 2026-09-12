Motorsport

Salač odstartuje v Misanu ze čtvrté řady, Bezzecchi si vyjel pole position traťovým rekordem


    12. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

    Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny San Marina Moto2 ze čtvrté řady, v kvalifikaci v Misanu obsadil desáté místo. Nejrychlejší byl Australan Senna Agius. Kvalifikaci v kategorii MotoGP vyhrál v novém traťovém rekordu Marco Bezzecchi. Italský jezdec zaznamenal čas 1:29,982 a jako první v historii se na okruhu v Misanu dostal pod minutu a 30 sekund.

    Salač zaznamenal čas 1:34,249 a za Agiusem zaostal o půl sekundy. Čtyřiadvacetiletý motocyklista navázal na desátou příčku z pátečního tréninku, díky níž prošel rovnou do druhé části kvalifikace.

    V královské třídě MotoGP vyhrál kvalifikaci v novém traťovém rekordu Marco Bezzecchi. Italský jezdec zapsal čas 1:29,982 a jako první v historii se na okruhu v Misanu dostal pod minutu a 30 sekund.

    Vedle něj se do první řady postaví úřadující mistr světa Španěl Marc Márquez, který za Bezzecchim zaostal o dvě desetiny. Jeho krajan a lídr průběžného pořadí šampionátu Jorge Martín obsadil páté místo.

    Márquez si poté spravil náladu vítězstvím ve sprintu, ve kterém Bezzecchiho porazil o jednu sekundu. Na druhém místě hodnocení mistrovství světa snížil svou ztrátu na Martína, jenž dojel třetí, na 14 bodů.

    Výsledky kvalifikace na Velkou cenu San Marina silničních motocyklů

    MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:29,98, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,198, 3. Aldeguer (Šp./Ducati) -0,368.

    Sprint: 1. M. Márquez 19:48,519, 2. Bezzecchi -1,068, 3. Martín (Šp./Aprilia) -3,538.

    Průběžné pořadí MS: 1. Martín 263, 2. M. Márquez 249, 3. Bezzecchi 241.

    Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 1:33,71, 2. Holgado -0,193, 3. Piqueras (oba Šp./Kalex) -0,264, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,531.

    Moto3: 1. Almansa 1:40,612, 2. Uriarte (oba Šp./KTM) -0,217, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,397.

    Související články

    Salač v Aragonii kvůli zranění vzdal, Márquez v MotoGP dramatizuje boj o titul

    30. 8. 2026

    Salač v Aragonii kvůli zranění vzdal, Márquez v MotoGP dramatizuje boj o titul

    Salač odstartuje v Aragonii ze čtvrté řady, Bezzecchi vyhrál v rekordu kvalifikaci MotoGP

    29. 8. 2026

    Salač odstartuje v Aragonii ze čtvrté řady, Bezzecchi vyhrál v rekordu kvalifikaci MotoGP

    Senzační Salač. Ve Velké ceně Británie slaví premiérové vítězství v Moto2

    9. 8. 2026

    Senzační Salač. Ve Velké ceně Británie slaví premiérové vítězství v Moto2
    Aplikace ČT sport

    Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

    S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

    Sociální sítě

    Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

    Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.