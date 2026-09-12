Salač odstartuje v Misanu ze čtvrté řady, Bezzecchi si vyjel pole position traťovým rekordem

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny San Marina Moto2 ze čtvrté řady, v kvalifikaci v Misanu obsadil desáté místo. Nejrychlejší byl Australan Senna Agius. Kvalifikaci v kategorii MotoGP vyhrál v novém traťovém rekordu Marco Bezzecchi. Italský jezdec zaznamenal čas 1:29,982 a jako první v historii se na okruhu v Misanu dostal pod minutu a 30 sekund.
Salač zaznamenal čas 1:34,249 a za Agiusem zaostal o půl sekundy. Čtyřiadvacetiletý motocyklista navázal na desátou příčku z pátečního tréninku, díky níž prošel rovnou do druhé části kvalifikace.
V královské třídě MotoGP vyhrál kvalifikaci v novém traťovém rekordu Marco Bezzecchi. Italský jezdec zapsal čas 1:29,982 a jako první v historii se na okruhu v Misanu dostal pod minutu a 30 sekund.
Vedle něj se do první řady postaví úřadující mistr světa Španěl Marc Márquez, který za Bezzecchim zaostal o dvě desetiny. Jeho krajan a lídr průběžného pořadí šampionátu Jorge Martín obsadil páté místo.
Márquez si poté spravil náladu vítězstvím ve sprintu, ve kterém Bezzecchiho porazil o jednu sekundu. Na druhém místě hodnocení mistrovství světa snížil svou ztrátu na Martína, jenž dojel třetí, na 14 bodů.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu San Marina silničních motocyklů
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu San Marina silničních motocyklů
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:29,98, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,198, 3. Aldeguer (Šp./Ducati) -0,368.
Sprint: 1. M. Márquez 19:48,519, 2. Bezzecchi -1,068, 3. Martín (Šp./Aprilia) -3,538.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín 263, 2. M. Márquez 249, 3. Bezzecchi 241.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 1:33,71, 2. Holgado -0,193, 3. Piqueras (oba Šp./Kalex) -0,264, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,531.
Moto3: 1. Almansa 1:40,612, 2. Uriarte (oba Šp./KTM) -0,217, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,397.