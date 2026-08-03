Moderní pětiboj

Pětibojaři Grycz s Tůmou berou na ME bronz


3. 8. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Moderní pětibojaři Marek Grycz a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté.

Obhájcům zlata Gryczovi s Tůmou se v soutěži vydařila především závěrečná kombinovaná disciplína, v níž byli z deseti dvojic druzí nejlepší a posunuli se z průběžného pátého místa až na stupně vítězů. Ty udrželi o pět sekund před Ukrajinou. Zvítězili Francouzi Maire Emilien a Diego Lavillat, druzí byli Litevci.

„Obhajovali jsme zlato, ale obhájit je vždycky těžké. Nakonec jsme to udrželi na medaili, takže velká spokojenost,“ radoval se Tůma.

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Gryczovi těsně unikl v Budapešti bronz

Gryczovi těsně unikl v Budapešti bronz

O tři čtvrtě minuty unikla medaile Křenkové s Váňovou, jež skončily čtvrté z osmi štafet. Váňová loni brala ve štafetě stříbro s Lucií Hlaváčkovou. Zlato získaly švýcarské sestry Katharina a Anna Jurtovy.

Mistrovství Evropy trvá do neděle, v úterý pokračuje ženskou kvalifikací.

Výsledky ME v moderním pětiboji

Muži: 1. Emilien, Lavillat (Fr.) 1517, 2. Kalaminskas, Vagnorius (Litv.) 1499, 3. Grycz, Tůma (ČR) 1489.

Ženy: 1. A. Jurtová, K. Jurtová (Švýc.) 1364, 2. Vargová, Rajncsaková (Maď.) 1356, 3. Sazonovová, Tagirovová (Rus.) 1332, 4. Křenková, Váňová (ČR) 1285.

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