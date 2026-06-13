Moderní pětiboj

Gryczovi těsně unikl v Budapešti bronz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Moderní pětibojař Marek Grycz skončil čtvrtý na Světovém poháru v Budapešti, o bronz přišel při závěrečné páté střelbě. Druhý český finalista Matouš Tůma obsadil osmé místo. Pro vítězství si doběhl německý reprezentant Marvin Faly Dogue.

Osmadvacetiletý Grycz byl dnes v maďarské metropoli blízko, aby po měsíci vybojoval pro český pětiboj další pohárovou medaili a navázal na stříbro Matěje Lukeše z bulharského Pazardžiku. Před závěrečným běžeckým okruhem však při poslední střelbě z laserové pistole neudržel třetí místo, o které ho připravil Ukrajinec Jurij Kovalčuk. Pátá střelba je přitom od této sezony novinkou.

Stupně vítězů doplnil stříbrný Francouz Ugo Fleurot. Vítězný Dogue nasbíral 1588 bodů, Grycz jich měl 1579. Tůma, jenž se na SP dostal do finále poprvé, skončil osmý s 1561 body. Seriál uzavře na konci června finále opět v Budapešti. V srpnu pak moderní pětibojaře čeká mistrovství Evropy a poté i světa.

Výsledky SP v moderním pětiboji v Budapešti

Muži: 1. Dogue (Něm.) 1588, 2. Fleurot (Fr.) 1583, 3. Kovalčuk (Ukr.) 1582, 4. Grycz 1579, ...8. Tůma (oba ČR) 1561.

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