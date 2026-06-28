Lukeš vybojoval v Budapešti druhé místo v závěrečném závodě SP moderních pětibojařů

Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Českého reprezentanta porazil v Budapešti jen Němec Marvin Dogue. Do závěrečné kombinace běhu se střelbou z laserové pistole vyrážel Lukeš jako třetí. Lucie Hlaváčková naopak průběžnou medailovou pozici v poslední disciplíně neudržela a obsadila páté místo.
V první desítce dokončili závod i další dva čeští reprezentanti. Matouš Tůma skončil sedmý, Marek Grycz osmý. Do soutěže žen zasáhla z pozice náhradnice i Karolína Křenková a při triumfu Švýcarky Anny Jurtové byla čtrnáctá.
Čtyřiadvacetiletý Lukeš zopakoval stříbrný výsledek z loňského finále v Alexandrii, tehdy pak sezonu završil bronzem na srpnovém mistrovství světa v Kaunasu. V letošním pohárovém seriálu byl druhý také v květnu v bulharském Pazardžiku.
V maďarské metropoli potvrdil pověst skvělého běžce. Po průměrném šermu se vyrovnanými výkony na překážkové dráze a v plavání propracoval do boje o medaile. Do kombinace vybíhal s mankem 19 sekund na vedoucího Mohamada Aškara z Egypta a o čtvrtminutu za Doguem. Zatímco průběžný lídr pozice postupně vyklidil, Lukeš stíhal německého rivala a v cíli za ním zaostal o osm sekund. Stříbro uhájil se stejným náskokem před Lukaszem Gutkowským z Polska.
Hlaváčková byla dlouho ve hře o medaili, ale v „laser runu“ neudržela druhou příčku. Dvacetiletá olympionička se od úvodního šermu držela za vedoucí Běloruskou Vijoletou Hurejevovou a do závěrečné disciplíny šla s náskokem 21 sekund na nejbližší soupeřku. Zasekla se ale hned na první střelbě, kde nedokázala dlouho trefit poslední terč a o výhodu přišla.
Další čtyři položky už zvládla obstojně, ale soupeřky byly běžecky zdatnější a vedle Jurtové ji předstihly ještě nakonec bronzová Laura Herediaová a domácí Blanka Guziová. Od medaile dělilo Hlaváčkovou deset sekund.