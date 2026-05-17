Moderní pětibojař Lukeš vybojoval v Bulharsku stříbro

Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na Světovém poháru v Pazardžiku v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval podruhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě a životní sezonu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. Další díl SP bude hostit v červnu Budapešť, kde bude poté i finále. Na začátku srpna čeká moderní pětibojaře mistrovství Evropy v Istanbulu a na konci srpna světový šampionát v Číně.
Čtyřiadvacetiletý český reprezentant v Pazardžiku bojoval o titul ve finiši se So Čang-wanem, ale Korejci těsně podlehl. Lukeš vylepšil šestou příčku z úvodu sezony z Káhiry. Hned za nimi dnes protnul cílovou pásku Francouz Mathis Rochat. Finále žen dokončila na devátém místě Lucie Hlaváčková.
Lukeš byl po šermu osmý, v překážkové dráze měl pád a udeřil se o tyč do hlavy. „Udělal jsem jako v Káhiře velkou chybu a budu vypadat jako jednorožec,“ pousmál se v televizním rozhovoru. Po plavání si polepšil na pátou příčku a v kombinaci běhu a střelby se vyšvihl na stupně vítězů. S Korejcem prohrál o půl sekundy. „Skončil jsem těsně za zlatem, ale stříbro je po průběhu závodu topové,“ uvedl Lukeš v tiskové zprávě svazu.
Dvacetiletá Hlaváčková doběhla 33 sekund za vítěznou Turkyní Ilke Özyükselovou, bronzovou medailistkou ze světového šampionátu v roce 2022. Od bronzu českou závodnici dělilo 20 sekund. „Kdybych před závodem věděla, že si odsud odvezu deváté místo, byla bych po ne úplně dokonalé přípravě nadšená. Ale po tom, jak se závod vyvíjel, to mohlo být i lepší,“ uvedla Hlaváčková.
Loňská juniorská vicemistryně světa Hlaváčková loni v Pazardžiku skončila už v kvalifikaci. Z ní letos neprošly Kateřina Váňová s Alexandrou Fernandes, Karolína Křenková vypadla v semifinále. Stejně tak skončili před branami finále v mužské soutěži Marek Grycz s Janem Tomanem, kvalifikace byla konečnou pro Matouše Tůmu.
Výsledky SP v moderním pětiboji v Pazardžiku
Muži: 1. So Čang-wan (Korea) 1595, 2. Lukeš (ČR) 1594, 3. Rochat (Fr.) 1592, ...19. Grycz, 20. Toman – oba vyřazeni v semifinále, 44. Tůma (všichni ČR) – vyřazen v kvalifikaci.
Ženy: 1. Özyükselová (Tur.) 1469, 2. Guziová (Maď.) 1461, 3. Elgindyová (Eg.) 1446, ...9. Hlaváčková 1426, 23. Křenková – vyřazena v semifinále, 67. Váňová, 74. Fernandes (všechny ČR) – obě vyřazeny v kvalifikaci.