Moderní pětiboj

Hlaváčková se na SP v Budapešti probojovala do finále


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková postoupila na finálovém podniku Světového poháru v Budapešti ze semifinále a v neděli bude moci bojovat o medaile. Druhé Češce Karolíně Křenkové postup o jednu příčku utekl, muže čeká semifinále v sobotu.

Dvacetiletá loňská juniorská vicemistryně světa Hlaváčková se mezi 18 finalistek dostala z páté pozice v semifinále B. Do závodu vstoupila úspěšně už v šermu. „Na začátku jsem byla trochu nervózní, protože mě čekala těžká soupeřka. Ale zvládla jsem to dobře a se šermem jsem byla spokojená,“ uvedla.

V překážkové disciplíně parkúru si poradila s odlišnou sestavou překážek než při posledním závodě SP, který hostila rovněž Budapešť před dvěma týdny, a jistý výkon předvedla i v plavání. V závěrečné kombinaci ji trochu potrápila střelba, běžecky se ale cítila dobře. „Běželo se mi hezky a hlavně mě tentokrát nebolela záda. Teď se těším na finále,“ dodala Hlaváčková.

Muži absolvují semifinále až v sobotu. Mezi 36 pětibojaři bude i česká trojice Matěj Lukeš, Matouš Tůma a Marek Grycz, jenž 13. června v maďarské metropoli bojoval do poslední chvíle o bronz a skončil čtvrtý.

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