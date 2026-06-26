Hlaváčková se na SP v Budapešti probojovala do finále

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková postoupila na finálovém podniku Světového poháru v Budapešti ze semifinále a v neděli bude moci bojovat o medaile. Druhé Češce Karolíně Křenkové postup o jednu příčku utekl, muže čeká semifinále v sobotu.
Dvacetiletá loňská juniorská vicemistryně světa Hlaváčková se mezi 18 finalistek dostala z páté pozice v semifinále B. Do závodu vstoupila úspěšně už v šermu. „Na začátku jsem byla trochu nervózní, protože mě čekala těžká soupeřka. Ale zvládla jsem to dobře a se šermem jsem byla spokojená,“ uvedla.
V překážkové disciplíně parkúru si poradila s odlišnou sestavou překážek než při posledním závodě SP, který hostila rovněž Budapešť před dvěma týdny, a jistý výkon předvedla i v plavání. V závěrečné kombinaci ji trochu potrápila střelba, běžecky se ale cítila dobře. „Běželo se mi hezky a hlavně mě tentokrát nebolela záda. Teď se těším na finále,“ dodala Hlaváčková.
Muži absolvují semifinále až v sobotu. Mezi 36 pětibojaři bude i česká trojice Matěj Lukeš, Matouš Tůma a Marek Grycz, jenž 13. června v maďarské metropoli bojoval do poslední chvíle o bronz a skončil čtvrtý.