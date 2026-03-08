I v neděli pokračuje nabitá sezona zimních sportů. Muži jedou slalom v Kranjské Goře. Na Ester Ledeckou čeká super-G ve Val di Fassa. Metoděj Jílek zabojuje o medaili na MS ve víceboji. V Lahti se na SP v běžeckém lyžování na trati 10 kilometrů klasicky radovala Frida Karlssonová. Stejnou trať pojedou i muži. Ve stejném areálu se představí skokané na lyžích v soutěži supertýmů.
První kolo slalomu mužů v Kranjské Goře nejlépe zvládl Nor Atle Lie Mcgrath. Norskému závodníkovi vyšla hlavně pasáž od posledního mezičasu do cíle, ve které získal rozhodující výhodu na druhého Brazilce Lucase Pinheira Braathena. Ten ztrácí na bývalého reprezentačního kolegu 17 setin.
Na průběžném třetím místě je Arnaud Marchand, který ztrácí 55 setin. Na trati, která velmi dobře držela celé první kolo i přes teplotu nad nulou, mohli útočit i slalomáři s vyššími čísly. Toho vyzužil Joshua Sturm, který se s číslem 43 dostal na čtrnácté místo, či Jesper Pohjolainen, který dojel devatenáctý s číslem 54.
Super-G ve Val di Fassa si podmanila Curtoniová
Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu ve Val di Fassa a podruhé v aktuální sezoně Světového poháru nebyla v této disciplíně v nejlepší desítce. Vyhrála domácí Italka Elena Curtoniová, na kterou Ledecká ztratila sedm desetin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila se ztrátou 3,83 sekundy 45. místo.
Ledecká, která do dnešního závodu odstartovala jako desátá, měla dobrý úvod. Pak ale postupně ztrácela, i když neudělala žádnou hrubou chybu, a zařadila se na průběžnou pátou příčku. Předstihlo ji nakonec ještě šest lyžařek včetně dvou závodnic se startovním číslem vyšším než 30.
Z těch nejvíce překvapila Italka Asja Zenereová, která měla třiatřicítku a vklínila se na třetí pozici se ztrátou 27 setin na vítěznou krajanku Curtoniovou. V devětadvaceti letech se dočkala prvního umístění na stupních vítězů v závodě SP. Dosud byla jejím maximem devátá příčka z obřího slalomu, který se jel loni v listopadu v americkém Copper Mountain. V super-G byla Zenereová zatím nejlépe dvacátá, jela ho teprve posedmé.
S pětatřicítkou pak vystrnadila Ledeckou z první desítky Švýcarka Stefanie Grobová, která byla o dvě setiny rychlejší než česká hvězda. Ledecká tak zaznamenala svůj druhý nejhorší výsledek ze sedmi superobřích slalomů. V desítce do dneška nebyla jen na úvod sezony ve Svatém Mořici, kde skončila šestnáctá.
Curtoniová završila vítězný hattrick italských závodnic na této zastávce elitního seriálu. Navázala na dva sjezdařské triumfy Laury Pirovanové, která dnes byla sedmá. Nejvíce se vítězce přiblížila Norka Kajsa Vickhoffová Lieová, jež na ni ztratila 26 setin.
Příliš se nedařilo vedoucí ženě hodnocení super-G Sofii Goggiaové, která skončila devátá. Její největší rivalka v boji o malý křišťálový glóbus Alice Robinsonová z Nového Zélandu se dělila o čtvrtou pozici, takže ztrátu na Goggiaovou před finálovým super-G snížila na 63 bodů. Ledecká klesla v hodnocení superobřího slalomu o dvě místa na šestou pozici.
Karlssonová zvítězila na 10 km klasicky v Lahti
Frida Karlssonová si dojela pro výhru na Světovém poháru v Lahti na 10 kilometrů klasicky. A potvrdila, že v současnosti je zřejmě nejsilnější lyžařkou na distančních tratích v běžeckém lyžování. V průběhu závodu však musela stahovat krajanku ze Švédska Linn Svahnovou.
Ta se držela na průběžném prvním místě na mezičasech až do 6,1 kilometru. V závěru ji však o 4,1 sekundy překonala Karlssonová. Třetí místo se ztrátou 6,2 sekundy obsadila Jessie Digginsová. Závod příliš nevyšel Kateřině Janatové, která obsadila 29. místo s více jak minutovým mankem.