Ester Ledecká obsadila ve sjezdu Světového poháru v italském Val di Fassa čtrnácté místo, na vítěznou Italku Lauru Pirovanovou ztratila 81 setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková skončila se ztrátou 3,28 setin sekundy padesátá. Ve finském Lahti probíhá závod sdruženářů, mezi startujícími jsou i Jiří Konvalinka a Jan Vytrval.
ŽIVĚLedecká dojela ve Val di Fassa čtrnáctá, sdruženáři skáčou v Lahti
Ester Ledecká mířila v jednom z posledních sjezdů letošního Světového poháru opět do první desítky, což se jí podařilo už třikrát v sezoně. Vyrovnané výkony soupeřek ale pro Ledeckou, která startovala s číslem 18, nakonec znamenaly až čtrnáctou nejlepší jízdu. Na vítěznou Pirovanovou ztratila 81 setin sekundy, od stupňů vítězek ji dělilo 52 setin. Jejím maximem v disciplíně zůstává v této sezoně šesté místo z prosincového závodu ve Val d'Isere.
Barbora Nováková skončila na padesátém místě. Své premiérové vítězství získala domácí Italka Laura Pirovanová, která překonala druhou Emmu Aicherovou z Německa o jednu setinu sekundy. Třetí příčku obsadila se ztrátou 29 setin sekundy olympijská šampionka Breezy Johnsonová.
Předposlední podnik Světového poháru absolvují také sdruženáři a sdruženářky ve finském Lahti. Skokanskou část na velkém můstku mají za sebou ženy, nejdále skočila Američanka Alexa Brabecová, Jolana Hradilová byla ze soutěže diskvalifikována.