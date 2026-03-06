Lyžování a snowboarding

ŽIVĚLedecká dojela ve Val di Fassa čtrnáctá, sdruženáři skáčou v Lahti


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Skoky sdruženářů v Lahti
Zdroj: ČT sport

Ester Ledecká obsadila ve sjezdu Světového poháru v italském Val di Fassa čtrnácté místo, na vítěznou Italku Lauru Pirovanovou ztratila 81 setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková skončila se ztrátou 3,28 setin sekundy padesátá. Ve finském Lahti probíhá závod sdruženářů, mezi startujícími jsou i Jiří Konvalinka a Jan Vytrval.

Ester Ledecká mířila v jednom z posledních sjezdů letošního Světového poháru opět do první desítky, což se jí podařilo už třikrát v sezoně. Vyrovnané výkony soupeřek ale pro Ledeckou, která startovala s číslem 18, nakonec znamenaly až čtrnáctou nejlepší jízdu. Na vítěznou Pirovanovou ztratila 81 setin sekundy, od stupňů vítězek ji dělilo 52 setin. Jejím maximem v disciplíně zůstává v této sezoně šesté místo z prosincového závodu ve Val d'Isere.

Barbora Nováková skončila na padesátém místě. Své premiérové vítězství získala domácí Italka Laura Pirovanová, která překonala druhou Emmu Aicherovou z Německa o jednu setinu sekundy. Třetí příčku obsadila se ztrátou 29 setin sekundy olympijská šampionka Breezy Johnsonová.

Nahrávám video
Jízdy Ledecké a Novákové ve sjezdu ve Val di Fassa
Zdroj: ČT sport

Předposlední podnik Světového poháru absolvují také sdruženáři a sdruženářky ve finském Lahti. Skokanskou část na velkém můstku mají za sebou ženy, nejdále skočila Američanka Alexa Brabecová, Jolana Hradilová byla ze soutěže diskvalifikována.

Přečtěte si

Ledecká skončila ve sjezdu desátá, vyhrála Suterová

27. 2. 2026

Ledecká skončila ve sjezdu desátá, vyhrála Suterová

SOUHRNLedecká dojela v druhém super-G v Soldeu šestá

1. 3. 2026

Ledecká dojela v druhém super-G v Soldeu šestá
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.