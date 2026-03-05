Lyžování a snowboarding

Přípravy SP ve Špindlu poznamenalo vážné zranění bulharské snowboardistky Zamfirovové


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Do příprav Světového poháru snowboardistek ve Špindlerově Mlýně zasáhl vážný incident. Jedna ze závodnic, Bulharka Malena Zamfirovová, utrpěla po srážce s rekreačním – a podle informací Bulharského lyžařského svazu opilým – lyžařem vážná zranění a musela být transportována do nemocnice.

Ke srážce došlo už v úterý na dojezdu černé sjezdovky na Pláních, mimo oficiální tréninky závodu, které v té době probíhaly na svahu Stoh. Podle bulharské federace to bylo v prostoru nedaleko nástupu na vlek, kde byla i spousta turistů včetně dětí.

Na místo okamžitě dorazil vrtulník, který Zamfirovovou transportoval do královéhradecké nemocnice. Podle informací zasahující Horské služby utrpěla bulharská snowboardistka při srážce zlomeninu stehna a otřes mozku.

Nahrávám video
Snowboardistka Zamfirovová utrpěla zranění před SP ve Špindlu
Zdroj: ČT sport

Později byla desátá závodnice z olympijských her převezena na specializované pracoviště nemocnice v rakouském Innsbrucku.

V horní části černé sjezdovky proběhl během čtvrtka oficiální trénink na závodní trati. Český tým na svah vyrazil brzy ráno s cílem získat poznatky o podkladu, sněhu i trati.

Nahrávám video
Zuzana Maděrová a Lenka Dvořáková o SP ve snowboardingu
Zdroj: ČT sport

Pár jízd si dala i olympijská vítězka Zuzana Maděrová, která se na kopci i u vleku potkávala se svoji finálovou soupeřkou z olympiády Rakušankou Sabine Payerovou.

„Tady budu mít české fanoušky a české publikum a atmosféra bude pro mne mnohem víc výjimečná než pro ostatní, a to mi určitě pomoct může,“ věří Maděrová. Přímý přenos paralelního slalomu odvysíláme v sobotu na ČT sport.

