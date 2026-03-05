Do příprav Světového poháru snowboardistek ve Špindlerově Mlýně zasáhl vážný incident. Jedna ze závodnic, Bulharka Malena Zamfirovová, utrpěla po srážce s rekreačním – a podle informací Bulharského lyžařského svazu opilým – lyžařem vážná zranění a musela být transportována do nemocnice.
Přípravy SP ve Špindlu poznamenalo vážné zranění bulharské snowboardistky Zamfirovové
Ke srážce došlo už v úterý na dojezdu černé sjezdovky na Pláních, mimo oficiální tréninky závodu, které v té době probíhaly na svahu Stoh. Podle bulharské federace to bylo v prostoru nedaleko nástupu na vlek, kde byla i spousta turistů včetně dětí.
Na místo okamžitě dorazil vrtulník, který Zamfirovovou transportoval do královéhradecké nemocnice. Podle informací zasahující Horské služby utrpěla bulharská snowboardistka při srážce zlomeninu stehna a otřes mozku.
Později byla desátá závodnice z olympijských her převezena na specializované pracoviště nemocnice v rakouském Innsbrucku.
V horní části černé sjezdovky proběhl během čtvrtka oficiální trénink na závodní trati. Český tým na svah vyrazil brzy ráno s cílem získat poznatky o podkladu, sněhu i trati.
Pár jízd si dala i olympijská vítězka Zuzana Maděrová, která se na kopci i u vleku potkávala se svoji finálovou soupeřkou z olympiády Rakušankou Sabine Payerovou.
„Tady budu mít české fanoušky a české publikum a atmosféra bude pro mne mnohem víc výjimečná než pro ostatní, a to mi určitě pomoct může,“ věří Maděrová. Přímý přenos paralelního slalomu odvysíláme v sobotu na ČT sport.