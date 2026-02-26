Zuzana Maděrová a všech pět ostatních olympijských medailistů se představí příští sobotu na závodě Světového poháru v alpském snowboardingu ve Špindlerově Mlýně. Kromě Ester Ledecké, jež domácí paralelní slalom vynechá kvůli dopředu avizované kolizi s lyžařským SP, nastoupí v areálu Svatý Petr dalších deset českých reprezentantů. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Špindlerův Mlýn přivítá snowboardingovou špičku včetně Maděrové, Ledecká bude chybět
Diváci se mohou v Krkonoších těšit na souboje Maděrové s její finálovou soupeřkou z olympijského závodu Sabine Payerovou z Rakouska či bronzovou medailistkou Lucií Dalmassovou z Itálie. Přihlášena je mimo jiné i vedoucí žena průběžného hodnocení SP Cubaki Mikiová z Japonska. Českou nominaci doplňují vedle Maděrové Adéla Keclíková, Linda Jechová, Emma Maya Marešová a Hana Otipková.
Mužským přihláškám vévodí jména tria nejlepších z her v Itálii Benjamina Karla z Rakouska, Korejce Kima Sang-kjoma a Bulhara Tervela Zamfirova. Chybět nemají ani lídr SP Aaron March či další Ital Maurizio Bormolini, který vede hodnocení paralelního slalomu. Domácí barvy budou ve Špindlerově Mlýně hájit Kryštof Minárik, Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.
V Krkonoších se bude o pohárové body závodit 7. března v paralelním slalomu, v Livignu se olympijské medaile rozdávaly za obří slalom, který je v pohárovém seriálu na programu o nadcházejícím víkendu v polské Krynici.
Absence Ledecké byla jasná už na začátku sezony. Ve stejném termínu jako snowboardový SP ve Špindlerově Mlýně mají lyžařky sjezd a superobří slalom ve Val di Fassa a lyžím se trojnásobná olympijská vítězka věnuje v této sezoně přednostně.