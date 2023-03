Velkolepý návrat Adamczykové. Na MS vybojovala zlatou medaili

Snowboardcrossaři měli původně absolvovat ve čtvrtek kvalifikaci a v pátek závod, kvůli nepříznivé předpovědi počasí ale pořadatelé přesunuli celý program na dnešek. A pro olympijskou vítězku z roku 2014 Adamczykovou to byl šťastný den. Ve velkém stylu zvládla ranní osmifinále, které nahradilo kvalifikaci, i následné čtvrtfinále. V semifinále se poprvé utkala s úřadující olympijskou šampionkou Lindsey Jacobellisovou a opět vyhrála, i když s menším náskokem.

V boji o medaile použila osvědčenou strategii, kdy v první zatáčce získala rychlost a vzápětí se dostala do čela. Vypracovala si výrazný náskok před trojicí soupeřek. Dvacetiletá Australanka Josie Baffová ji pak sice stíhala, ale nedohonila. Bronz získala pětinásobná mistryně světa Jacobellisová z USA.

Adamczyková prožila snový návrat na vrcholnou scénu. Ve Světovém poháru byla v této sezoně nejlépe čtvrtá, ale na MS dominovala. "Musela jsem vyhrát, protože jsem změnila příjmení a Eva Adamczyková ještě zlato nemá," žertovala při televizním rozhovoru v cíli. "Snažila jsem se užít si to a jet co nejrychleji. Dávala jsem do toho všechno, protože je to vyrovnanější než před čtyřmi lety. Jsem maximálně šťastná," dodala trojnásobná medailistka z MS.

Vedle dvou titulů má ještě předloňský bronz. V medaili z Gruzie ještě před několika měsíci nevěřila. "Na podzim jsem nemohla skoro jezdit a vůbec jsem si nemyslela, že by tahle sezona mohla takhle dopadnout. V tréninkách se mi jezdilo dobře na všech svěťácích, ale výsledky moc nebyly. Potřebovala jsem si asi na to počkat. Mluvila jsem i s (fyzioterapeutem) Pavlem Kolářem na podzim a on říkal, že to chce čas. A chtělo to čas a já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. Fakt jsem se bála, že se mi bude jezdit celou sezonu blbě nebo vůbec. Lepší jsem si to nemohla přát," řekla.

Další čeští reprezentanti Vendula Hopjáková, Radek Houser a Jan Kubičík neuspěli v úvodním kole. Jakub Žerava a Kryštof Choura skončili v osmifinále, kde dojeli shodně čtvrtí.

Už v předkole překvapivě vypadli oba obhájci titulu, Britka Charlotte Bankesová a Španěl Lucas Eguibar. Na trůnu je vystřídali Adamczyková a Rakušan Jakob Dusek, jenž na cílové čáře díky kopnutí prkna porazil Němce Martina Nörla.