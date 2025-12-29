Kateřina Janatová doběhla na Tour de Ski v závodě na 10 kilometrů klasickou technikou na 22. místě a připsala si druhý nejlepší výsledek v sezoně. Závod s intervalovým startem v Toblachu vyhrála Norka Astrid Slindová, za níž česká reprezentantka zaostala o 1:14,1 minuty. Mezi muži zvítězil na stejné trati její krajan Mattis Stenshagen. Michal Novák obsadil 53. místo, Jiří Tuž skončil o tři příčky za ním.
Stenshagen slaví první triumf ve SP, Janatová byla dvaadvacátá
Janatová, jejímž maximem v této sezoně je jedenácté místo ze skiatlonu v Trondheimu, se na posledním mezičasu pohybovala na konci první dvacítky, v závěru z ní ale vypadla.
Se Slindovou udržely krok jen Rakušanka Teresa Stadloberová, která na druhém místě ztratila sedm sekund, a třetí Američanka Jessie Digginsová (-8,8). Finka Kerttu Niskanenová na čtvrté příčce už zaostala o více než půl minuty. Digginsová, která na Tour útočí na třetí vítězství po titulech v letech 2021 a 2024, se ujala vedení v průběžném hodnocení. Před Slindovou má náskok 39 sekund, Janatová na 26. příčce zaostává o takřka dvě minuty.
Klaebo udržel vedení v Tour de Ski
Stenshagen porazil v Toblachu o 8,9 sekundy lídra seriálu Johannese Hösflota Klaeba, třetí byl další Nor Emil Iversen. Ve Světovém poháru zaznamenal první vítězství a v hodnocení Tour de Ski se posunul na páté místo. Na obhájce titulu Klaeba, který útočí na rekordní pátý triumf, ztrácí devětadvacetiletý norský lyžař 61 sekund. Druhý je se ztrátou 53 sekund jeho krajan Lars Heggen, třetí příčku drží další Nor Harald Östberg Amundsen.
Novák, který v průběhu sezony laboroval se zraněním, ztratil na vítězného Stenshagena minutu a 45 sekund. Od první třicítky ho dělilo půl minuty.
Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu
Muži: 1. Stenshagen 22:11,0, 2. Klaebo -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -10,1, 4. Niskanen (Fin.) -24,3, 5. Anger (Švéd.) -29,3, 6. Valnes (Nor.) -30,7, ...53. Novák -1:45,5, 56. Tuž (oba ČR) -1:47,4.
Průběžné pořadí Tour (po 2 z 6 závodů): 1. Klaebo 23:46, 2. Heggen -53, 3. Amundsen (oba Nor.) -57, 4. Anger -59, 5. Stenshagen -1:01, 6. Moser (Rak.) -1:08, ...46. Tuž -2:35, 56. Novák -2:48
Průběžné pořadí SP (po 10 z 28 závodů): 1. Klaebo 835, 2. Amundsen 664, 3. Stenshagen 498, 4. Anger 474, 5. Nyenget (Nor.) 463, 6. Valnes 446, ...37. Tuž 172, 55. Černý 101, 90. Novák 44, 111. Šeller 18, 112. Bauer 15, 136. Fellner (všichni ČR) 3.
Ženy: 1. Slindová (Nor.) 25:33,7, 2. Stadloberová (Rak.) -7,0, 3. Digginsová (USA) -8,8, 4. Niskanenová (Fin.) -33,2, 5. Karlssonová -35,7, 6. Ilarová (obě Švéd.) -41,5, ...22. Janatová (ČR) -1:14,1.
Průběžné pořadí Tour (po 2 z 6 závodů): 1. Digginsová 27:45, 2. Slindová -39, 3. Rydzeková (Něm.) -45, 4. Stadloberová -52, 5. Ilarová -53, 6. Dahlqvistová (Švéd.) -1:01, ...26. Janatová -1:58.