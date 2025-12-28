V italském Toblachu startuje jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích, kde se očekává účast i několika českých reprezentantů. Mezi hlavní naděje by měli patřit Michal Novák a Kateřina Janatová. Podruhé za sebou se prestižní seriál pojede jen v Itálii, kde se v únoru uskuteční i olympijské hry. Tour de Ski vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Začíná jubilejní 20. ročník Tour de Ski. Novák a Janatová chtějí ladit formu před OH
Titul mezi muži obhajuje lídr Světového poháru Nor Johannes Hösflot Klaebo. Devětadvacetiletý rodák z Osla zaútočí na rekordní pátý triumf, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před Švýcarem Dariem Colognou. Vedle minulé sezony triumfoval také v letech 2019, 2022 a 2023.
Pětinásobného vítěze celkového hodnocení Světového poháru Klaeba, který letos překonal hranici 100 výher v SP, se pokusí sesadit především jeho krajané Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget či Mattis Stenshagen. Bojovat o přední příčky chce také Švéd Edvin Anger, chybí naopak obhájce stříbra Mika Vermeulen z Rakouska.
U žen je trůn volný po Norce Therese Johaugové. Čtyřnásobná olympijská šampionka vyrovnala v minulém ročníku Tour de Ski čtvrtým triumfem rekord Polky Justyny Kowalczykové a po sezoně ukončila kariéru. Na třetí triumf tak zaútočí vedoucí závodnice SP a loučící se Američanka Jessie Digginsová. Jejími vyzývatelkami budou především Švédky Moa Ilarová, Jonna Sundlingová, Maja Dahlqvistová či Ebba Anderssonová.
Češi se pokusí vylepšit dosavadní výsledky před únorovými olympijskými hrami. Chybět na startu by neměl Novák, jenž se po zranění vrátil v polovině prosince do Světového poháru a byl devatenáctý v desetikilometrovém závodu v Davosu. Zabojuje také Janatová, která byla v této sezoně nejlépe jedenáctá ve skiatlonu na 20 kilometrů v Trondheimu a v průběžném pořadí SP jí patří 21. místo.
Tour de Ski otevřou v Toblachu nedělní sprinty, o den později se uskuteční desetikilometrový závod klasickou technikou. Novinkou bude 31. prosince pětikilometrový závod s hromadným startem ve čtyřech rozjížďkách. Na Nový rok se v Toblachu poběží ještě dvacetikilometrová stíhačka klasickou technikou.
Jubilejní ročník Tour de Ski bude finišovat jako obvykle ve Val di Fiemme. Tam se uskuteční 3. ledna sprinty klasickou technikou a 4. ledna vyvrcholí seriál závodem s hromadným startem na deset kilometrů volnou technikou s tradičním výběhem na Alpe Cermis.