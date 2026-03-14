Běh na lyžích

Janatová byla v Oslu desátá na padesátce


před 3 hodinami
ŽIVĚ: Druhé kolo obřího slalomu žen v Aare
Boje o lyžařské glóby vrcholí. V Aare se jede obří slalom žen, po prvním kole vede Camille Rastová. Michal Novák obsadil 15. místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu, zvítězil Einar Hedegart. V ženském závodě triumfovala Frida Karlssonová, Kateřina Janatová doběhla desátá. Pokračují Paralympijské hry, biatlonisty a biatlonistky čekají v Estonsku stíhací závody, skokani a skokanky na lyžích závodí v Oslu na velkém můstku. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Program přenosů

Novák skončil v Oslu patnáctý v závodě na 50 km

Triumfovali Norové, kteří obsadili prvních osm příček, zvítězil Einar Hedegart před Haraldem Östbergem Amundsenem a Martinem Löwströmem Nyengetem. Druhý český reprezentant Adam Fellner doběhl na 34. místě.

Na startu chyběl jistý vítěz celkového hodnocení SP Nor Johannes Hösflot Klaebo. Jedenáctinásobný olympijský vítěz utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a rozhodl se závod vynechat.

Závěr závodu mužů na 50 km volně s hromadným startem v Oslu
Devětadvacetiletý Novák vybojoval třetí nejlepší výsledek v pohárové sezoně, jeho maximem je šesté místo z prosincového sprintu na Tour de Ski v Toblachu. Za vítězným Hedegartem zaostal minutu a 53 sekund. Doběhl v identickém čase jako Ital Martino Carrolo a o tři desetiny sekundy porazil Švéda Gustava Berglunda.

Čtyřiadvacetiletý Hedegart, který se vedle běžeckého lyžování věnuje také biatlonu, vyhrál ve Světovém poháru potřetí v sezoně. Uspěl také v prosinci v závodech na 10 km v Trondheimu a Davosu. Druhého Amundsena předčil ve finiši o čtyři desetiny, třetí Nyenget ztratil 1,1 sekundy. Za norskými běžci skončil jako nejlepší ze zbytku světa devátý Francouz Victor Lovera.

Světový pohár vyvrcholí příští týden třemi závody v americkém Lake Placid.

Závěr závodu žen na 50 km s hromadným startem v Oslu
Rastová vede v Aare před Scheibovou

V boji o malý křišťálový glóbus za disciplínu má Rastová v předposledním závodu sezony náskok jedenáct setin před vedoucí ženou průběžného pořadí Julií Scheibovou. V celkovém hodnocení za Rakušankou na druhé příčce zaostává o 89 bodů.

Jízda Camille Rastové v 1. kole obřího slalomu v Aare
Sara Hectorová, která měla dva závody do konce sezony na třetím místě průběžného pořadí rovněž ještě teoretickou šanci na malý glóbus, první kolo po pádu v závěru nedokončila.

V takřka stejném místě tři brány před cílem měla problémy i Mikaela Shiffrinová, jež do té doby skvělou jízdou útočila na vedení. Američanka nakonec situaci ustála a s mankem 2,29 sekundy postoupila z 12. místa.

Jízda Mikaely Shiffrinové v 1. kole obřího slalomu v Aare
V boji o velký glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru na Shiffrinovou tlačí vedle Rastové i všestranná Němka Emma Aicherová, která první jízdu zvládla lépe a zařadila se na šesté místo se ztrátou 1,26 sekundy na nejrychlejší Švýcarku.

Zabystřan a spol. přišli kvůli počasí o super-G v Courchevelu

Superobří slalom mužů na Světovém poháru v Courchevelu se nepojede. Mezinárodní lyžařská federace a francouzští pořadatelé závod zrušili kvůli nepříznivému počasí. Jan Zabystřan a spol. se nemohli postavit na start kvůli špatné viditelnosti způsobené sněžením a mlhou, předpověď navíc podle vyjádření FIS nedávala šanci na zlepšení podmínek.

Závod, který měl start naplánovaný na 11:00, byl bez náhrady vyškrtnut. V neděli je ve francouzském středisku na programu další super-G a pak už lyžaře čeká v této sezoně SP jen finále v Kvitfjellu a Hafjellu.

O vítězi disciplíny zatím není rozhodnuto. Švýcar Marco Odermatt, který si v pátek zajistil velký křišťálový glóbus za celkové prvenství a malý za sjezd, vede dva závody před koncem pořadí superobřího slalomu s náskokem 158 bodů před Vincentem Kriechmayrem z Rakouska.

  • 13:06
    Běh na lyžích Krátké

    Kateřina Janatová vybojovala v závodě SP na 50 km v Oslu desáté místo. Všechny cenné kovy braly Švédky, zvítězila Frida Karlssonová.

  • 12:59
    Motorsport Krátké

    Třetí den Safari rallye skončil v Keni pohromou pro tým Toyota, tři nejlepší jezdci pořadí Solberg, Ogier a Evans museli ze soutěže odstoupit.

  • 12:16
    Cyklistika Krátké

    Nepříznivé počasí donutilo pořadatele zkrátit etapu Paříž–Nice na pouhých 47 km. Peloton, v němž závodí Češi Mathias Vacek a Pavel Kelemen, bude převezen do Isole. Podle nového harmonogramu by měla etapa odstartovat ve 13:45.

Přehled sobotních přenosů ze zimních sportů na ČT sport a ČT sport Plus

9:55 Paralympijské hry: Klasické lyžování, smíšená štafeta

9:55 Alpské lyžování, SP Aare – 1. kolo obřího slalomu žen

9:55 Běžecké lyžování, SP Oslo – 50 km volně s hromadným startem

11:10 Paralympijské hry: Klasické lyžování, štafeta

12:30 Biatlon, SP Otepää – nástřel stíhačky mužů

12:55 Alpské lyžování, SP Aare – 2. kolo obřího slalomu žen

13:00 Paralympijské hry: Alpské lyžování, 2. kolo slalomu žen

13:30 Biatlon, SP Otepää – stíhačka mužů (ČT sport)

14:25 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek žen

15:00 Biatlon, SP Otepää – nástřel stíhačky žen

15:05 Paralympijské hry: Curling na vozíku, Čína – Kanada

16:00 Biatlon, SP Otepää – stíhačka žen (ČT sport)

16:35 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek mužů

18:35 MS v short tracku

18:55 Snowboarding, SP Val Saint-Come – paralelní obří slalom

