Boje o lyžařské glóby vrcholí. V Aare se jede obří slalom žen, po prvním kole vede Camille Rastová. Michal Novák obsadil 15. místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu, zvítězil Einar Hedegart. V ženském závodě triumfovala Frida Karlssonová, Kateřina Janatová doběhla desátá. Pokračují Paralympijské hry, biatlonisty a biatlonistky čekají v Estonsku stíhací závody, skokani a skokanky na lyžích závodí v Oslu na velkém můstku. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚV Aare se jede obří slalom. Janatová byla v Oslu desátá na padesátce
Novák skončil v Oslu patnáctý v závodě na 50 km
Triumfovali Norové, kteří obsadili prvních osm příček, zvítězil Einar Hedegart před Haraldem Östbergem Amundsenem a Martinem Löwströmem Nyengetem. Druhý český reprezentant Adam Fellner doběhl na 34. místě.
Na startu chyběl jistý vítěz celkového hodnocení SP Nor Johannes Hösflot Klaebo. Jedenáctinásobný olympijský vítěz utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a rozhodl se závod vynechat.
Devětadvacetiletý Novák vybojoval třetí nejlepší výsledek v pohárové sezoně, jeho maximem je šesté místo z prosincového sprintu na Tour de Ski v Toblachu. Za vítězným Hedegartem zaostal minutu a 53 sekund. Doběhl v identickém čase jako Ital Martino Carrolo a o tři desetiny sekundy porazil Švéda Gustava Berglunda.
Čtyřiadvacetiletý Hedegart, který se vedle běžeckého lyžování věnuje také biatlonu, vyhrál ve Světovém poháru potřetí v sezoně. Uspěl také v prosinci v závodech na 10 km v Trondheimu a Davosu. Druhého Amundsena předčil ve finiši o čtyři desetiny, třetí Nyenget ztratil 1,1 sekundy. Za norskými běžci skončil jako nejlepší ze zbytku světa devátý Francouz Victor Lovera.
Světový pohár vyvrcholí příští týden třemi závody v americkém Lake Placid.
Rastová vede v Aare před Scheibovou
V boji o malý křišťálový glóbus za disciplínu má Rastová v předposledním závodu sezony náskok jedenáct setin před vedoucí ženou průběžného pořadí Julií Scheibovou. V celkovém hodnocení za Rakušankou na druhé příčce zaostává o 89 bodů.
Sara Hectorová, která měla dva závody do konce sezony na třetím místě průběžného pořadí rovněž ještě teoretickou šanci na malý glóbus, první kolo po pádu v závěru nedokončila.
V takřka stejném místě tři brány před cílem měla problémy i Mikaela Shiffrinová, jež do té doby skvělou jízdou útočila na vedení. Američanka nakonec situaci ustála a s mankem 2,29 sekundy postoupila z 12. místa.
V boji o velký glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru na Shiffrinovou tlačí vedle Rastové i všestranná Němka Emma Aicherová, která první jízdu zvládla lépe a zařadila se na šesté místo se ztrátou 1,26 sekundy na nejrychlejší Švýcarku.
Zabystřan a spol. přišli kvůli počasí o super-G v Courchevelu
Superobří slalom mužů na Světovém poháru v Courchevelu se nepojede. Mezinárodní lyžařská federace a francouzští pořadatelé závod zrušili kvůli nepříznivému počasí. Jan Zabystřan a spol. se nemohli postavit na start kvůli špatné viditelnosti způsobené sněžením a mlhou, předpověď navíc podle vyjádření FIS nedávala šanci na zlepšení podmínek.
Závod, který měl start naplánovaný na 11:00, byl bez náhrady vyškrtnut. V neděli je ve francouzském středisku na programu další super-G a pak už lyžaře čeká v této sezoně SP jen finále v Kvitfjellu a Hafjellu.
O vítězi disciplíny zatím není rozhodnuto. Švýcar Marco Odermatt, který si v pátek zajistil velký křišťálový glóbus za celkové prvenství a malý za sjezd, vede dva závody před koncem pořadí superobřího slalomu s náskokem 158 bodů před Vincentem Kriechmayrem z Rakouska.
Přehled sobotních přenosů ze zimních sportů na ČT sport a ČT sport Plus
Přehled sobotních přenosů ze zimních sportů na ČT sport a ČT sport Plus
9:55 Paralympijské hry: Klasické lyžování, smíšená štafeta
9:55 Alpské lyžování, SP Aare – 1. kolo obřího slalomu žen
9:55 Běžecké lyžování, SP Oslo – 50 km volně s hromadným startem
11:10 Paralympijské hry: Klasické lyžování, štafeta
12:30 Biatlon, SP Otepää – nástřel stíhačky mužů
12:55 Alpské lyžování, SP Aare – 2. kolo obřího slalomu žen
13:00 Paralympijské hry: Alpské lyžování, 2. kolo slalomu žen
13:30 Biatlon, SP Otepää – stíhačka mužů (ČT sport)
14:25 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek žen
15:00 Biatlon, SP Otepää – nástřel stíhačky žen
15:05 Paralympijské hry: Curling na vozíku, Čína – Kanada
16:00 Biatlon, SP Otepää – stíhačka žen (ČT sport)
16:35 Skoky na lyžích, SP Oslo – velký můstek mužů
18:35 MS v short tracku
18:55 Snowboarding, SP Val Saint-Come – paralelní obří slalom