Sjezd v Courchevelu ovládl Kriechmayr, SP popáté za sebou vyhrál Odermatt

Rakušan Vincent Kriechmayr vyhrál sjezd Světového poháru ve francouzském Courchevelu, třetím místem si popáté za sebou zajistil velký křišťálový glóbus Marco Odermatt. Osmadvacetiletý Švýcar také potřetí za sebou získal i malý glóbus za sjezd. Jan Zabystřan nebodoval, byl osmatřicátý.
Odermatt za vítězem zaostal o 31 setin sekundy a 60 bodů za třetí místo mu v celkovém pořadí zajistilo náskok před druhým Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie na 632 bodů. Do konce ročníku SP zbývá šest závodů a je možné získat maximálně 600 bodů.
Odermatt měl prodloužení nadvlády v SP prakticky jisté už před závodním víkendem, protože Braathen nejezdí rychlostní disciplíny, které jsou v Courchevelu na programu. Pátým celkovým triumfem Švýcar vyrovnal na druhém místě historických tabulek mezi muži Lucemburčana Marca Girardelliho. Ještě o tři velké glóby více má Rakušan Marcel Hirscher, jenž kraloval v letech 2012 až 2019.
Přehled sjezdařů s největším počtem velkých glóbů
8 – Marcel Hirscher (Rakousko, 2012–19)
6 – Annemarie Moserová-Pröllová (Rakousko, 1971–75, 1979)
5 – Marc Girardelli (Lucembursko, 1985–86, 1989, 1991, 1993), Mikaela Shiffrinová (USA, 2017–19, 2022–23) a Marco Odermatt (Švýcarsko, 2022–26)
Triumf v hodnocení sjezdu měl Odematt jistý ještě před svým startem. Trojnásobný olympijský vítěz Franjo von Allmen, který ho jako jediný mohl ohrozit, totiž závod nedokončil. Bylo v tu chvíli jasné, že ztrátu už nesmaže a glóbus znovu získá Odermatt. Švýcarský fenomén vedle Kriechmayera nestačil ještě na Itala Giovanniho Franzoniho.
Marco Odermatt
Narozen 8. října 1997 ve Stansu, Švýcarsko
Největší úspěchy: olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, pětinásobný celkový vítěz Světového poháru
OH (1-2-1): 2022 (Peking) – zlato (obří slalom), 2026 (Milán a Cortina) – 2x stříbro (obří slalom a kombinace dvojic) a bronz (super-G)
MS (3-0-0): 2023 (Méribel) – 2x zlato (sjezd a obří slalom), 2025 (Saalbach) – zlato (super-G)
SP: 5x celkový vítěz (2022–26), držitel deseti malých křišťálových glóbů (obří slalom 2022–25, super-G 2023–25, sjezd 2024–26); vítěz 54 závodů
Čtyřiatřicetiletý Kriechmayr se vítězství ve sjezdu SP dočkal takřka po třech letech. Na trati, kde se v roce 2023 konalo mistrovství světa, zopakoval triumf z roku 2022. Franzoniho nechal za sebou o devět setin a oslavil jubilejní 20. vítězství ve Světovém poháru. Ukončil navíc ve SP dlouhé čekání rakouských barev na vítězství ve sjezdu, které trvalo 23 závodů.
Zabystřan nenavázal na nadějné 17. místo ze středečního tréninku a znovu ve sjezdu v aktuální sezoně SP nebodoval. Na vítěze ztratil 2,93 sekundy a zařadil se na 38. pozici. Za nejlepší třicítkou zaostal o půl sekundy.
Jeho jediným bodovaným umístěním v tomto ročníku SP tak ve sjezdu zůstalo 26. místo z úvodního závodu v Beaver Creeku. Do finálového závodu sjezdu pro 25 nejlepších se nekvalifikoval. Výrazně více se mu daří v superobřím slalomu, v Courchevelu se o víkendu uskuteční dva.
Odermatt: Chce to stabilní výkony v každém závodě
„Vyhrát znovu ty glóby s předstihem znamená, že jste hodně vepředu, a díky tomu je to ještě výjimečnější,“ řekl Odermatt, který v této sezoně SP ovládl čtyři sjezdy, ale na olympijských hrách skončil v disciplíně čtvrtý.
Vítězství v celkovém hodnocení sjezdu si mimořádně cení. „Pro mě se teď glóbus za sjezd stal pravděpodobně tou nejdůležitější věcí v kariéře. Vyhrát ho potřetí v řadě, a také velkým rozdílem, je ještě speciálnější. Chce to stabilní výkony v každém závodě,“ řekl.
Švýcarský fenomén vedle Kriechmayra nestačil ještě na Itala Giovanniho Franzoniho. „Byl to velmi obtížný, tvrdý závod. Myslím, že jsem ještě nikdy nebyl v cíli tak unavený jako dnes. Byla to dlouhá sezona a těžké podmínky,“ komentoval závod ve vysokých teplotách a na měkčím sněhu. „Jsem velmi spokojený s mým závodem, opět konzistentní výkon, na zisk glóbu perfektní den,“ dodal.
Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Courchevelu
Muži – sjezd: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:47,26, 2. Franzoni (It.) -0,09, 3. Odermatt -0,31, 4. Rogentin (oba Švýc.) -0,46, 5. Haaser -0,74, 6. Hemetsberger (oba Rak.) -0,95, .. 38. Zabystřan (ČR) -2,93.
Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Odermatt 670, 2. Von Allmen (Švýc.) 435, 3. Franzoni 354, 4. Paris (It.) 341, 5. Kriechmayr 322, 6. Schieder (It.) 251, ... 56. Zabystřan (ČR) 5.
Průběžné pořadí SP (po 32 z 38 závodů): 1. Odermatt 1590, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 771, 5. Meillard (Švýc.) 763, 6. Von Allmen 664, .. 42. Zabystřan 168.