Dubovská si po postupu oddechla, pomohlo jí domácí prostředí

Martina Dubovská si po premiérovém postupu do druhého kola závodu světového poháru oddechla. Po 21. místě v nedělním závodě ve Špindlerově Mlýně řekla, že jí pomohlo domácí prostředí. Díky tomu prolomila nezdary v olympijské sezoně, kde bylo jejím maximem před cestou do Krkonoš 41. místo.
Dlouhodobě nejlepší česká slalomářka od léta bojuje s problémy se zády, kvůli nimž v létě nabrala tréninkové manko a v úvodní části sezony vynechala několik závodů. Ani pak to nebylo slavné a vypadla z nasazené třicítky ve startovní listině.
Ve Svatém Petru startovala s číslem 45, a když projela cílem, rozsvítila se u jejího jména 23. pozice. Věděla, že to znamená postup do finálového kola. „Řekla jsem si jen: díkybohu,“ svěřila se.
Potvrdilo se, že se zmrzlá trať nebude tolik rozbíjet a umožní útoky na postup i ze zadních pozic. Ve druhém kole nakonec byla i lyžařka startující jako sedmapadesátá. Dubovská postoupila ze 24. příčky a ve druhé jízdě si o tři pozice polepšila.
„Trať byla naprosto úžasná. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, všechno bylo perfektně připravené. Bylo vidět, že i závodnice s vysokými startovními čísly se dokázaly dostat do druhého kola, což je skvělé,“ ocenila Dubovská.
Právě domácí prostředí považovala za důležitý faktor, proč poprvé v sezoně postoupila. „Mám tady rodinu i kamarády a tahle atmosféra mě vždycky ještě víc vyhecuje. Miluju to tady. Fanoušci byli naprosto úžasní, slyšela jsem je už nahoře na startu, tohle nikde jinde nezažijete,“ svěřila se.
Česká reprezentantka byla osmkrát v kariéře v závodě Světového poháru v top 10, ale i pozice ve třetí desítce pro ni znamenala mnoho. „Ty body mě už trošku naladily na olympiádu,“ uvedla Dubovská.
S bolavými zády se přitom potýká dál. „Úplně v pořádku to ještě není. Pracujeme na tom každý den, na tréninku to sice už neřeším, ale musím se tomu pořád věnovat. Postupně se to dává dohromady,“ přiblížila.