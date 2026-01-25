Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová vyhrála sedmý z osmi slalomů v této sezoně Světového poháru. Soupeřkám ve Špindlerově Mlýně nadělila více než sekundu a půl. Další slalom bude ten olympijský a Shiffrinová si uvědomuje, že v Itálii pojede jako velká favoritka. Po závodě uvedla, že považuje za klíčové se od spousty očekávání oprostit.
Shiffrinová ví, že bude na Hrách čelit očekáváním. Zkusí je odfiltrovat
Na olympijských hrách prožila nejúspěšnější lyžařka historie Světového poháru různé příběhy. V Soči 2014 získala zlato ve slalomu.
O čtyři roky později v Pchjongčchangu se stala olympijskou šampionkou v obřím slalomu a vybojovala stříbro v kombinaci, ve slalomu tehdy skončila čtvrtá.
Peking 2022 byl přehlídkou jejích nezdarů – nedokončila slalom, obří slalom i slalom v kombinačním závodě. Jejím nejlepším výsledkem byla devátá příčka ze super-G.
V této sezoně ve slalomu dominuje, ale zdůraznila, že každý závod včetně toho olympijského je úplně jiný. „Lyžuji velmi dobře a stabilně celou sezonu, což je skvělé. Na druhou stranu to znamená, že je spousta očekávání spojených s olympiádou. Moje práce je soustředit se na své lyžování a nechat očekávání stranou. To může být opravdu těžké na olympijských hrách,“ svěřila se.
Cítí, že ve slalomu se blíží svému potenciálu, ale pořád chce zrychlovat. „Každý den na tom v tréninku pracujeme, každý oblouk se snažíme být rychlejší. Vždycky všechno může být lepší. Ale je otázkou, jestli já mám tu schopnost být rychlejší. Na tohle se snažíme přijít každý den,“ řekla poté, co získala v této disciplíně rekordní devátý malý glóbus.
V sobotu se po dvou letech vrátila na stupně vítězů i v obřím slalomu, kde vidí větší rezervy. „Cítím, že je tam pořád trochu prostoru pro zlepšení. To, že se snažím lyžovat rychleji, je pro mě ta největší motivace,“ řekla pětinásobná vítězka celkového hodnocení SP.
Ve Špindlerově Mlýně, kde před 15 lety začínala svou kariéru v elitním seriálu, prožila další úspěšný víkend. Po vítězství jí už gratuloval její snoubenec Aleksander Aamodt Kilde, což ověřila rychlým pohledem na svůj mobilní telefon. Text gratulace neprozradila. „To není pro novináře,“ smála se americká hvězda.
Na oslavy v centru Špindlerova Mlýna nemá čas. „Hned večer odsud odjíždíme a míříme za přípravou na olympiádu. Oslavíme to vnitřně,“ poznamenala Shiffrinová.
Světový pohár v alpském lyžování by se měl ve Špindlerově Mlýně konat zase za tři roky. Nad odpovědí na otázku, zda přijede znovu, se Shiffrinová dlouho zamýšlela.
„Možná, možná. Určitě bych neřekla ne, to je jisté. A určitě se vrátím, vypadá to jako úžasné místo i v létě. Takže jednou se rozhodně vrátím,“ dodala.