před 1 hhodinou
SP Špindlerův Mlýn – obří slalom žen
Zdroj: ČT sport

Do Špindlerova Mlýna se vrací ženský Světový pohár ve sjezdovém lyžování. V obřím slalomu se představí tři české reprezentantky včetně domácí jedničky v této disciplíně Adriany Jelínkové. Poslední zastávka technických disciplín před olympijskými hrami v Miláně a Cortině d'Ampezzo láká především účastí americké hvězdy a vedoucí ženy SP Mikaely Shiffrinové. Největší favoritkou ale je Rakušanka Julia Scheibová, která v sezoně vyhrála čtyři ze sedmi závodů a je v čele hodnocení disciplíny. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Z českých lyžařek pravidelně ve Světovém poháru v obřím slalomu nastupuje Jelínková, která do aktuálního ročníku po menším zranění naskočila až na začátku tohoto kalendářního roku.

V lednu zatím absolvovala dva závody. V Krajnské Goře obsadila 47. místo, v Kronplatzu nedokončila první kolo. Ve Špindlerově Mlýně nastoupí i do nedělního slalomu, jako jediná z domácích zástupkyň bude závodit oba dny.

Díky rozšířené kvótě pro pořadatele se může před domácím publikem představit více závodnic z širší české špičky. V obřím slalomu Jelínkovou doplní Barbora Nováková a Tereza Koutná.

Nováková se specializuje spíše na rychlostní disciplíny, ale ve Špindlerově Mlýně vyrostla a obří slalom si nenechá ujít. Juniorka Koutná startovala loni v týmovém závodě na mistrovství světa v Saalbachu.

