Lyžařka Adriana Jelínková zatím prožívá hodně komplikovanou sezonu. Na jejím začátku musela měnit materiál a pak si při pádu zranila koleno, což ji připravilo o několik týdnů tréninku i testování nových lyží.
Jelínková po zranění bojuje o návrat formy, sžívá se s novým materiálem
Třicetiletá česká reprezentantka, která v minulosti závodila za Nizozemsko, se kvůli horší výkonnosti nedostala na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Bojuje o návrat bývalé formy.
V říjnu Jelínková na poslední chvíli zrušila účast v úvodním závodě Světového poháru v Söldenu. „Řešila jsem materiál, protože jsme musela přestoupit, to je na dlouho. Dva týdny jsem čekala, protože jsem nevěděla, kudy vede cesta a na jaký materiál můžu jít,“ líčila, jak neplánovaně až na začátku sezony měnila značku lyží.
Zhruba druhý týden v listopadu začala trénovat na těch nových, ale netrvalo to dlouho. „Trénovala jsem týden a potom jsem spadla. Je to vidět. Trénink tam není a to, co dělám, je to, co znám. Nejkomplikovanější na tom je, že ten materiál neznám, nebo neznám ho dobře,“ posteskla si.
Koleno ji odstavilo na více než měsíc. „Neměla jsem zlomeninu, ale měla jsem to naražené a mám tam edém. Při tomhle zranění se musí jen čekat. Nemohla jsem na lyže pět šest týdnů a chodila jen o berlích. Ještě to cítím. Ale adrenalin mi pomáhá a každý den to je jiné. Koleno je ok, ale vnímám to každý den jinak,“ přiblížila svůj aktuální stav lyžařka, která ještě v nizozemských barvách závodila na ZOH 2022 v Pekingu.
V létě téhož roku přestoupila pod českou vlajku, ale další start pod pěti kruhy si nevybojovala. „Strašně mě mrzí, že nejedu do Cortiny. Ale měla jsem svoje limity a ty jsem nezvládla. Ale bojuju, bojuju. Musíme si ještě udělat plán,“ prohlásila Jelínková.
Připustila, že aktuální situace je pro ni hodně náročná. „Řešení si musím najít. Lyžování je strašně komplexní. Každý den to je jiné. Každý den se mění boty, lyže, hrany. Zrovna tohle teď taky řeším,“ řekla Jelínková. „Vím, že lyžovat umím, ale není to jenom o tom, jestli člověk něco umí nebo o talentu. Je to prostě práce, materiál i finance, prostě všechno,“ doplnila.