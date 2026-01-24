Italský lyžař Giovanni Franzoni vyhrál v Kitzbühelu poprvé v kariéře sjezd SP. Druhý byl o sedm setin Švýcar Marco Odermatt. Jan Zabystřan nebodoval. Ve švýcarském Gomsu mají běžci na lyžích na programu klasické sprinty, Metoděje Jílka čeká v generálce v Inzellu jeho hlavní trať 5000 metrů. Hned dva podniky SP hostí Česko: slalomářky závodí ve Špindlerově Mlýně, v Novém Městě jsou na programu mix štafety biatlonistů. Přímé přenosy sledujte na ČT sport Plus.
Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Ital Franzoni, Zabystřan nebodoval
Franzoni potvrdil výtečnou formu, kterou prokázal v obou tréninkových jízdách, v nichž byl nejrychlejší. Na trať vyjel s číslem 2 a jeho čas 1:52,31 minuty už nikdo nepřekonal.
Navázal na týden staré vítězství v super-G ve Wengenu a připsal si druhý triumf ve Světovém poháru. „Neuvěřitelné. Ani nevím, co říct,“ uvedl Franzoni.
Při životním úspěchu si vzpomněl na zesnulého parťáka Mattea Franzosa, který se zabil loni v září na soustředění v Chile. „Vím, že by na mě byl hrdý,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý lyžař, který si zajistil rekordní prémii ve výši 101 tisíc eur.
Franzoni přerušil švýcarskou dominanci ve sjezdu v této sezoně. V předchozích čtyřech závodech triumfoval třikrát Odermatt a jednou Franjo von Allmen.
Celkový lídr Světového poháru Odermatt si připsal 100. umístění na stupních vítězů, ale po dojezdu neskrýval zklamání. V cílovém prostoru dlouho stál se skloněnou hlavou.
„Pro mě existovalo jen vítězství. Dopředu jsem věděl, že všechno ostatní bude zklamáním,“ řekl Odermatt. Druhé místo ve sjezdu v Kitzbühelu obsadil i v letech 2022 a 2024.
O překvapení se postaral třetím místem pětatřicetiletý Francouz Maxence Muzaton, který se startovním číslem 29 vybojoval druhé medailové umístění v kariéře.
Jan Zabystřan obsadil 49. místo. Senzační vítěz prosincového super-G ve Val Gardeně ztratil na Franzoniho 3,46 sekundy. Závod dokončilo 53 lyžařů.
Historický neúspěch prožili v 86. ročníku závodu na Hahnenkammu domácí sjezdaři. Nejlepším Rakušanem byl třináctý Vincent Kriechmayr.
Mezi 50 tisíci diváky si prestižní závod tradičně nenechala ujít řada celebrit jako Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimovic či Ingemar Stenmark.