Světový pohár v alpském lyžování nabízí dva závody. Muži jedou v norském Lillehammeru obří slalom a první kolo patřilo Lucasovi Pinheiru Braathenovi z Brazílie, Švýcar Marco Odermatt nečekaně vypadl. Ženy mají za sebou úvodní kolo slalomu, ve kterém zvítězila Američanka Mikaela Shiffrinová, druhé kolo je na programu od 13:20. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Braathen vede v polovině závodu o 21 setin sekundy před Rakušanem Stefanem Brennsteinerem. Třetí je Švýcar Loic Meillard s odstupem 63 setin.
Odermatt, který získal malý křišťálový glóbus za obří slalom v předchozích pěti sezonách, šel do posledního závodu s náskokem 48 bodů na Braathena. Norskému rodákovi s brazilským pasem nyní stačí obsadit v Hafjellu čtvrté místo, aby ho v čele vystřídal. Pětadvacetiletý Braathen má zatím ve sbírce jediný glóbus za slalom z roku 2023. V obřím slalomu byl celkově nejlépe čtvrtý před čtyřmi lety.
Shiffrinová porazila druhou Švýcarku Wendy Holdenerovou o 1,10 sekundy a má velkou šanci rozšířit svou rekordní bilanci o 110. vítězství. Třetí je s mankem 1,12 sekundy americká lyžařka Paula Moltzanová a čtvrtý čas v úvodním kole zajela Němka Emma Aicherová, která bojuje se Shiffrinovou o velký křišťálový glóbus. Před závěrečnými dvěma závody Světového poháru ztrácela na americkou hvězdu 45 bodů.
Malý glóbus za slalom si Shiffrinová zajistila již podeváté v lednu ve Špindlerově Mlýně. Celkové hodnocení Světového poháru vyhrála jednatřicetiletá Američanka zatím pětkrát. Česká reprezentantka Martina Dubovská se do finále seriálu nekvalifikovala.