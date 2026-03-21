Zimní sezona pomalu spěje k cíli. Na finále Světového poháru v alpském lyžování v Lillehammeru zvítězil ve sjezdu Dominik Paris. Mezi ženami triumfovala Laura Pirovanová. Ester Ledecká skončila devátá. Winterberg přivítá závody v paralelním slalomu na snowboard. Eirin Maria Kvandalová vyhrála lety na lyžích ve Vikersundu. Na stejném můstku se odpoledne představí i muži.
Pirovanová vyhrála sjezd i malý křišťálový glóbus
Laura Pirovanová skvěle zvládla závěrečný sjezd sezony, který na finále Světového poháru ovládla. Navázala tak na dvě výhry v předchozích dvou sjezdech ve Val di Fassa. Díky zlatu si navíc zajistila zisk malého křišťálového glóbu v disciplíně.
Se sjezdovkou v Kvitfjellu se popasovala v čase 1:30,85 a porazila o 15 setin druhou Breezy Johnsonovou. Třetí Kira Weidleová-Winkelmannová ztratila čtvrt sekundy. Největší vyzyvatelka Pirovanové před závodem, Emma Aicherová, skončila pátá.
Umístěním v první desítce zakončila sjezdařskou sezonu Ester Ledecká. Ta vyrážela do tratě s číslem čtyři a po dojetí držela průběžné vedení. Závodnice z nejsilnější skupiny ji však postupně překonaly. Nakonec ztratila 81 setin na vítězku. Ledeckou čeká na finále SP ještě super-G, ve kterém se ji v letošní sezoně daří lépe.
Paris popáté vyhrál na sjezdovce v Kvitfjellu
Dominik Paris ovládl sjezd na finále Světového poháru v Lillehammeru. Rychlostní disciplíny se v jeho rámci konají ve středisku v Kvitfjellu, ve kterém se Parisovi dlouhodobě daří. Celkově si zde ve sjezdu připsal již pátý triumf. Naposledy se zde radoval před rokem.
S tratí si poradil v nejlepším čase 1:45,37 sekundy. Tomu se nejvíce přiblížil Franjo von Allmen, který na Parise ztratil 19 setin. Třetí Vincent Kriechmayr měl již výraznější ztrátu šesti desetin.
Už před závodem jistý vítěz velkého křišťálového glóbu, a i hodnocení disciplíny Marco Odermatt skončil mimo pódium na sedmé pozici. Jeho ztráta na vítězného Itala vystoupala na 92 setin. Paris
Ve Vikersundu se radovala Kvandalová
Eirin Maria Kvandalová zvítězila v závodě v letech na lyžích ve Vikersundu. Zlato jí vynesly pokusy dlouhé 218 a 223 metru. Po prvním kole přitom vedla nejlepší skokanka sezony Nika Prevcová. Té však nevyšel druhý let, při kterém měla i problémy na dopadu a propadla se na konečnou třetí příčku.
Pro stříbro si doskočila Frida Westmanová, která potvrdila výborné letecké schopnosti. Nejdelší pokus si připsala Anna Odine Strömová, která musela po nepovedeném prvním kole útočit až z desáté příčky. Druhý let však natáhla až do vzdálenosti 235,5 metru a poskočila na konečné páté místo.
Indráčkovou čeká dvouměsíční pauza
Anežka Indráčková se měla původně představit na mistrovství republiky ve skocích na lyžích v Harrachově, které se koná tento víkend. Do něho ji však nakonec nepustilo zranění, které si způsobila při zlatém skoku na juniorském mistrovství světa. kvůli trhlině ve zkříženém vazu ji čeká dvouměsíční pauza.
„Po doskoku jsem úplně nedopadla šikovně a začalo mě bolet koleno. Před pár dny jsem byla na magnetické rezonanci a zjistilo se, že mám trhlinu v křížovém vazu,“ uvedla Indráčková.