Popáté měl noční slalom Světového poháru ve Schladmingu stejného vítěze. Je jím norský lyžař Henrik Kristoffersen, který se tak stal novým rekordmanem tohoto závodu. V posledním technickém závodě před olympijskými hrami získal první vítězství v sezoně.
Popáté ve Schladmingu a poprvé v sezoně kraloval Kristoffersen
Jednatřicetiletý Kristoffersen porazil o 34 setin sekundy krajana Atleho Lieho McGratha, s nímž si oproti prvnímu kolu vyměnil místo. Nejrychlejší druhá jízda vynesla z osmé pozice až na stupně vítězů Francouze Clémenta Noëla, jenž bude v únoru v Bormiu obhajovat olympijské zlato.
Čtyřnásobný nejlepší slalomář sezony Kristoffersen se dočkal prvního vítězství od loňského března. Zapsal čtyřiatřicátý triumf v kariéře, dvanáct let po premiérové výhře právě na sjezdovce Planai ve Schladmingu.
Druhé místo vyneslo McGratha do vedení hodnocení slalomu, před dnes čtvrtým Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie nicméně vede pouze o bod.
Posledním mužským závodem před olympijskými hrami bude nedělní sjezd v Crans Montaně.
Výsledky slalomu SP ve Schladmingu (Rakousko):
Muži – slalom: 1. Kristoffersen 1:53,80 (53,27+1:00,53), 2. McGrath (oba Nor.) -0,34 (53,12+1:01,02), 3. Noël (Fr.) -0,54 (54,00+1:00,34), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -1,53 (53,90+1:01,43), 5. Gstrein (Rak.) -1,75 (54,34+1:01,21), 6. Haugan (Nor.) -1,99 (54,15+1:01,64).
Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 11 závodů): 1. McGrath 452, 2. Pinheiro Braathen 451, 2. Noël 435, 3. Haugan 399, 5. Kristoffersen 373, 6. Rassat (Fr.) 358.
Průběžné pořadí SP (po 27 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1335, 2. Pinheiro Braathen 798, 3. McGrath 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Kristoffersen 655, 6. Haugan 609, ...33. Zabystřan (ČR) 168.