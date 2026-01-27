Že na olympiádě myslí na medaili, dal jasně najevo lyžař Jan Zabystřan, když veřejně vyhlásil, že by rád vytáhl sáčko, které se hodí na vyhlašování. Nečekaný vítěz prosincového superobřího slalomu ve Val Gardeně ale zároveň dodal, že nechce sám sebe dostávat pod tlak.
Zabystřan: Nechci na sebe vyvíjet tlak, ale rád bych si oblékl sáčko na medailové vyhlašování
Zabystřan si vyzvedl olympijskou kolekci a pochvaloval si, jak se mu líbí . „Třeba taková ta vlněná bunda nebo sáčko. To sáčko se hlavně bere na vyhlašování a takové věci, tak doufám, že si ho budu mít šanci vzít,“ usmíval se čerstvě osmadvacetiletý rodák z Kadaně.
Hodit se mu nejspíš bude mimořádně teplá zimní bunda. „Říkali mi, že se tam dokonce dá dát powerbanka a bude to hřát. Doufám, že to nebudu muset v Bormiu zapnout, že tam nebude minus dvacet. Ale kdyby bylo, tak jsme připravení,“ ocenil.
Zabystřana čeká třetí olympiáda. V Pchjongčchangu 2018 sbíral zkušenosti, před čtyřmi lety v Pekingu závodil po zranění. Tentokrát po dvou vydařených sezonách, kdy se mu vyplatila specializace na rychlostní disciplíny a spolupráce s německou reprezentací, má vyšší ambice. Na druhou stranu ale mírní očekávání, která by fanoušci po jeho triumfu v závodě SP mohli mít.
„Musí se všechno sejít, aby se to povedlo. Já se snažím pořád jezdit to svoje a neklást na sebe velký tlak. Myslím, že když na sebe kladu moc vysoký tlak a chci všechny za každou cenu porazit, tak pak nezajedu nejlepší výsledek. Když sjedu hezkou, tréninkovou jízdu, na co mám, tak si myslím, že z toho může být ten nejlepší výsledek,“ přemítal Zabystřan.
Největší šance cítí v superobřím slalomu, vedle toho pojede sjezd a týmový kombinační závod se slalomářem Markem Müllerem. Nezastírá, že tím nejlepším výsledkem pro něj může být i medaile. „Udělám pro to všechno. Musí sednout hodně věcí – lyže, podmínky, moje vnitřní nastavení. Když to všechno klapne, tak můžu pomýšlet na hodně dobrý výsledek, jak je vidět z letošní sezony,“ dodal.
Rameno, které si pochroumal 17. ledna při sjezdu ve Wengenu, ho při lyžování neomezuje. „V posilovně nebo na nějakou přípravu na startu musím dělat trochu jiné cviky, protože jsem byl zvyklý dělat side planky a takové věci a u toho to má tendenci vypadávat. Tohle musím trošku uzpůsobit,“ přiblížil. Ze samotného lyžování je problematický jen start. „Ale sjezd v Bormiu je dost prudký a super-G je až jedenáctého (února). Myslím, že do té doby je ještě dost času. Minule jsem to po nějakých třech týdnech skoro necítil. Teď to bylo trošku méně vypadlé, tak doufám, že by to mohlo být rychlejší,“ uvedl Zabystřan.
Na olympijské hry se nominoval také německý sjezdař, takže bude moci v Bormiu spolupracovat s německým týmem, jak je v posledních letech zvyklý. „Není tam nějaká vesnice, kde by všichni byli pohromadě. Doufám, že budeme bydlet blízko na videa, nějaké rozbory, týmové porady,“ uvedl.
Před Hrami ho ještě čeká v neděli sjezd Světového poháru v Crans Montaně. Do švýcarského střediska se vydá ve středu.