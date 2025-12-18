Zařadil se do elitní společnosti velkých lyžařů. Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál sjezd ve Val Gardeně a připsal si 50. triumf ve Světovém poháru. Před krajanem Franjem von Allmenem zvítězil o 15 setin sekundy a ovládl i druhý sjezd v sezoně. Jan Zabystřan na 32. místě nebodoval.
Odermatt slaví padesátku výher v SP, Zabystřan na body nedosáhl
Osmadvacetiletý Odermatt se zařadil do elitní společnosti mužů s minimálně 50 výhrami ve sjezdařském SP. Vyrovnal bilanci Itala Alberta Tomby, před nimi jsou jen Rakušané Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) a fenomenální švédský slalomář Ingemar Stenmark (86).
„Je to velký úspěch, ale v sobotu tady máme ještě delší a těžší závod, takže si na oslavu dáme jen něco malého,“ řekl lídr průběžného pořadí Odermatt, jenž vyhrál sjezd v SP pošesté.
Stejné pořadí na první a druhé pozici bylo ve Val Gardeně i před rokem. Předloni zase zvítězil Ital Dominik Paris, který nyní obsadil třetí místo.
Komplikace kvůli mlze nad Saslongem
Závod se jel na zkrácené trati, v SP byl náhradou za zrušený druhý sjezd v Beaver Creeku. Jeho začátek o více než hodinu posunula mlha v horní části sjezdovky Saslong, dlouhé přerušení pak ze stejného důvodu následovalo i po startu 22 lyžařů. Ve středu počasí neumožnilo odjet druhý trénink.
Zabystřan startoval s číslem 35 a na Odermatta ztratil 1,28 sekundy. V úvodním sjezdu v Beaver Creeku byl šestadvacátý a bodoval, jeho nejlepším výsledkem v sezoně zůstalo 14. místo ze super-G v tomto americkém středisku.
V pátek se ve Val Gardeně pojede superobří slalom a v sobotu další sjezd, tentokrát už nezkrácený. Poté se lyžaři přesunou do Alta Badie, kde je na neděli nachystán obří slalom.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie)
Muži – sjezd:
1. Odermatt 1:24,48, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,15, 3. Paris (It.) -0,19, 4. Allégre -0,23, 5. N. Alphand (oba Fr.) -0,27, 6. Schieder (It.) -0,57, ...32. Zabystřan (ČR) -1,28.
Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů):
1. Odermatt 200, 2. Von Allmen 130, 3. Paris 100, 4. Cochran-Siegle (USA) 80, 5. Allégre 72, 6. Sejersted (Nor.) 64, ...36. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 11 z 37 závodů):
1. Odermatt 605, 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan (oba Nor.) 281, 4. Meillard (Švýc.) 258, 5. Vinatzer (It.) 251, 6. Brennsteiner (Rak.) 245, ...75. Zabystřan 28.