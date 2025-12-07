Snowboardistka Zuzana Maděrová zopakovala v paralelním obřím slalomu v čínském Mylinu čtvrté místo. Závod na 10 km volně vyhráli bývalý biatlonista Einar Hedegart a Švédka Ebba Anderssonová, Kateřina Janatová obsadila 23. pozici. Sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka se v Trondheimu seřadili na 30. a 31. místě. Roman Koudelka na můstku v polské Visle do druhého kola nepostoupil. Metoděj Jílek skončil v Heerenveenu šestý v závodě s hromadným startem. V Beaver Creeku je na programu obří slalom mužů, ženy změří síly v téže disciplíně v Tremblantu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SOUHRNMaděrová brala v Mylinu i podruhé čtvrté místo, Jílek dojel v masáku šestý
Maděrovou opět připravily o medaili pády
Ani tentokrát Maděrové v Mylinu nevyšly semifinále a jízda o bronz, v obou spadla. Chyby připravily českou reprezentantku o možné třetí stupně vítězů v kariéře také o den dříve.
V kvalifikaci Maděrová zajela třetí čas a mohla si tak znovu vybírat dráhu. První dvě jízdy vyhrála, v semifinále proti obhájkyni křišťálového glóbu Japonce Cubaki Mikiové vedla, ale pak chybovala a upadla i v boji o bronz. Ten sváděla s Rakušankou Sabine Payerovou.
Pošesté tak Maděrová skončila čtvrtá v závodech Světového poháru, jejím nejlepším výsledkem je stříbro z ledna roku 2024 ze Simonhöhe.
Letos v březnu byla třetí ve finále seriálu ve Winterbergu. Osmý pohárový triumf v Mylinu vybojovala Mikiová. V průběžném pořadí seriálu je Maděrová pátá.
Další závod pojedou snowboardistky za týden v Cortině d'Ampezzo, kde je čeká opět paralelní obří slalom. Vrcholem pro ně bude únorová olympiáda v Livignu. Tam bude obhajovat zlato Ester Ledecká, která se místo na prkně nyní připravuje na lyžích.
Úvodní desítku volně ovládli Anderssonová a Hedegart
Osmadvacetiletá Anderssonová oslavila první vítězství v sezoně s vrcholem na olympijských hrách v Itálii, kde se bude právě na volné desítce bojovat o medaile.
Švédská běžkyně letos ovládla desítku i na mistrovství světa právě v Trondheimu, ale klasickou technikou.
Na mezičasech vedla Anderssonová od pátého kilometru a v cíli uhájila dvousekundový náskok před krajankou Moou Ilarovou.
Třetí skončila s odstupem 16,5 sekundy vítězka skiatlonu Jessie Digginsová z USA, jež v minulé sezoně vyhrála SP a pořadí seriálu vede i nyní.
Janatová si v sobotu zajela nejlepší výsledek v ročníku. Sice postupně zrychlovala, na vítězku ale nakonec ztratila více než minutu.
Mezi muži vybojoval Hedegart první výhru teprve ve čtvrtém závodu v kariéře. Medailista z juniorského MS se kvůli horší střelbě nevešel do norské biatlonové reprezentace a už v minulé sezoně zaskočil právě ve volné desítce na Holmenkollenu specialisty druhým místem.
V tomto ročníku byl druhý minulý víkend na dvacítce s hromadným startem v Ruce a po těsném souboji s Andreasem Fjordenem Reem získal s náskokem pouhých čtyř desetin sekundy první vítězství.
Domácí Norové navázali na dominanci ve skiatlonu a obsadili prvních sedm pozic. Právě až na sedmé byl s odstupem 21,2 sekundy sobotní vítěz a lídr SP Johannes Hösflot Klaebo.
Češi na nejlepší nestačili. Matyáš Bauer byl sedmapadesátý a Jiří Tuž dvaasedmdesátý. Barbora Havlíčková obsadila 64. místo a sprinterka Tereza Beranová 75. pozici.
Jílek byl v Heerenveenu šestý v závodu s hromadným startem
Devatenáctiletý Jílek v Heerenveenu v sobotu triumfoval na trati 10 tisíc metrů, a přestože následně prohlásil, že se cítí unavený, zajel další vydařený závod.
Jílek, který je v této disciplíně juniorským mistrem světa, získal šest bodů za dvě výhry v bonusových kolech, ve finiši již na nejrychlejší nestačil.
„Taktika byla trochu jiná. Chtěl jsem odjet ve druhé polovině závodu. Nebo se zapojit předtím do nějakého úniku, kdyby byl. To jsem udělal. Bohužel to nevyšlo, byl jsem moc netrpělivý. Do budoucna se z chyb poučím a doufám, že tam někdy bedna padne,“ řekl Jílek.
Zároveň přiznal, že v závěru už neměl síly. „Měl jsem body, které mi zajišťovaly šesté místo, a lépe už jsem dopadnout nemohl. V posledním kole tak nemělo smysl sprintovat,“ přiznal český reprezentant, který tak zopakoval výsledek z předešlého SP v Calgary v této disciplíně.
„Jak bych to hodnotil? Neutrálně. Určitě bych neřekl, že jsem spokojený. Pořád tam bylo hodně chyb, na kterých budeme pracovat. Nebyl to ale propadák,“ řekl Jílek. Celkově byl ale s víkendem spokojený.
Z vítězství se radoval domácí Jorrit Bergsma, který si tak upevnil vedení v seriálu. Jílek se v průběžném pořadí posunul na osmé místo.
Nikola Zdráhalová obsadila 2. místo v závodu na 500 metrů v divizi B a za týden v Hamaru bude mít šanci startovat v elitní divizi A.
Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v hale Thialf čas 38,34 a jen o 24 setin sekundy zaostala za svým osobním rekordem.
„Nevím, jestli můžu závod vůbec hodnotit. Pětistovku jezdím tréninkově a hlavně kvůli startům v dalších závodech. Je to blbé takhle říct, ale tohle jsem vůbec nečekala,“ řekla Zdráhalová.
V Evropě ještě nikdy rychlejší čas nezajela. „V cíli jsem tomu nemohla uvěřit. V Kanadě jsem jela 38,1, což je můj nejlepší čas. Tohle je masakr,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Ani tento výsledek ale nic nemění na tom, že se bude soustředit na delší tratě. „Nepovažuji se za sprinterku. Třeba to po sezoně přehodnotím, ale zatím je mojí prioritou patnáctistovka,“ dodala Zdráhalová.
Prevc vyhrál i druhý závod SP skokanů ve Wisle
Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc se druhým vítězstvím ve Wisle posunul do čela průběžného pořadí Světového poháru. Roman Koudelka vypadl v prvním kole a obsadil 41. pozici.
Prevc sice v prvním kole předvedl nejdelší skok závodu 137 metrů, ale obsadil až čtvrtou příčku. Ve druhém naopak díky výkonu 132 metrů nenašel přemožitele a připsal si jedenácté vítězství v kariéře.
Na druhé příčce skončil vítěz prvního kola Japonec Rjoju Kobajaši, který na šestadvacetiletého Prevce ztratil devět desetin bodu. Třetí místo obsadil Philipp Raimund z Německa.
V průběžném pořadí po sedmi závodech se Prevc se ziskem 470 bodů posunul na první místo. Jeho krajan Anže Lanišek, který vyhrál předchozí dva závody, ztrácí na druhé příčce 32 bodů.
Úvod SP sdruženářů patří Rakušanům, Lamparter vyhrál potřetí v sezoně
Druhý závod SP v severské kombinaci v Trodheimu vyhrál Johannes Lamparter z Rakouska s náskokem 12 sekund před krajanem Franzem-Josefem Rehrlem a připsal si třetí úspěch v nové sezoně.
Konvalinka v Norsku v sobotu obsadil životní 14. příčku v závodě s hromadným startem a i dnes potvrdil skokanskou formu. Díky výkonu 127,5 metru vybíhal na trať jako čtrnáctý. Vytrval byl díky stejně dlouhému skoku devatenáctý.
V běžecké části však ani jeden z českých reprezentantů pozice neudržel. Vytrval do cíle doběhl se ztrátou jedné minuty a 47 sekund na Lampartera, Konvalinka byl o dalších 36 sekund pomalejší.
Lamparter prodloužil neporazitelnost rakouských sdruženářů v úvodu ročníku. Zbývající závod v sobotu ovládl Thomas Rettenegger.
Druhý obří slalom v Mont Tremblant vyhrála Scheibová, Shiffrinová byla čtvrtá
Julia Scheibová vyhrála obří slalom v kanadském středisku Mont Tremblant a připsala si druhé vítězství v probíhající sezoně Světového poháru.
Rakouská lyžařka byla po prvním kole druhá za vítězkou sobotního závodu Alice Robinsonovou z Nového Zélandu, ta však v závěru druhé jízdy chybovala a skončila až třetí. Druhá byla se ztrátou 57 setin Sara Hectorová ze Švédska.
Sedmadvacetiletá Scheibová navázala na triumf z úvodního obřího slalomu sezony v Söldenu, kde zaznamenala první výhru ve SP. Celkově má na kontě čtyři pódiová umístění. V průběžném pořadí seriálu je Scheibová čtvrtá se ziskem 280 bodů. V čele je Mikaela Shiffrinová, která dnes dojela čtvrtá a má 458 bodů. V hodnocení obřího slalomu je Scheibová se ztrátou 12 bodů na Robinsonovou druhá.