Finka Suvi Minkkinenová si po sprintu mohla podmanit i stíhačku a zažít senzační vstup do sezony Světového poháru. Nakonec ji ale v posledním kole předčila Rakušanka Lisa Theresa Hauserová. Nejlepší Češkou závodu v Östersundu byla opět Lucie Charvátová, dojela skvěle šestá, což je její třetí nejlepší výsledek kariéry. Mezi muži triumfoval Francouz Quentin Fillon Maillet. Přímý přenos stíhačky biatlonistů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHStíhačkám kralovali Hauserová a Fillon Maillet. Charvátová zajela výsledek kariéry
„Mám strašnou radost, sice na starý kolena, ale pořád to táhne. Je to skvělej pocit. Do posledního výjezdu jsem se nechala vyvézt a ukázala jsem nějaké sprinterské vlohy a zvládla jsem to,“ těšilo Charvátovou v rozhovoru pro ČT sport.
Větrné podmínky byly hodně stabilní, a když už to vypadalo, že všechny tři české biatlonistky budou po úvodní střelecké položce čisté, Davidové nespadl poslední terč.
Vítězka sprintu Minkkinenová si s ležkou poradila, přestože jeden terč byl jasný kalibr. Stejná situace se opakovala i na druhé položce vleže. Finka měla za sebou pohodlný polštář sedmatřiceti sekund na Rakušanku Hauserovou.
Charvátová měla obrovskou motivaci v podobě další čisté střelby a průběžného pátého místa. Navíc měla na střelnici třetí nejlepší čas. Naopak Davidová přičetla další dvě chyby, jedno trestné kolo čekalo rovněž Voborníkovou.
V polovině závodu se podmínka změnila, začalo sněžit. Minkkinenovou to ale nijak nerozhodilo a měla již třetí nulu. Charvátová si věřila, na střelnici nechala jeden terč, ale celkově se hodně chybovalo, takže odjížděla na šesté pozici.
Voborníková měla jednu chybu, dalších 150 metrů čekalo i Davidovou, takže kontakt se skupinou nad nimi neudržely.
Před Minkkinenovou byla poslední stojka pravdy, ale i s náskokem věřila, že si může dovolit jednu – tu poslední – chybu. Jenže Hauserové zbývalo více sil a navíc byla stoprocentní. Uvadlá Finka tak nakonec dojela druhá, třetí Švédka Magnussonová.
Charvátová opět jednou chybovala, ale do karet jí opět hrály chyby dalších závodnic. A to včetně Davidové, která měla opět minelu. Voborníková nikoli. České pořadí bylo tedy na konci následující: Charvátová šestá, 33. Voborníková, o příčku za ní Davidová.
V mužské stíhačce si dojel pro 18. výhru v kariéře bývalý celkový vítěz SP Fillon Maillet, který byl v cíli o 6,7 sekundy rychleji než domácí Sebastian Samuelsson. Třetí skončil Johan-Olav Botn z Norska a po dvou triumfech skončil i v třetím individuálním závodu sezony na stupních vítězů.
Do stíhačky nenastoupil kvůli nemoci Vítězslav Hornig, trenéři ho stáhli těsně před startem. Jeho reprezentační kolegové se umístili ve čtvrté desítce, o dvě pozice za 32. Michalem Krčmářem byl Mikuláš Karlík a na 37. příčku si s číslem 50 polepšil Jakub Štvrtecký.
Po Östersundu se elitní biatlonová série přesune do rakouského Hochfilizenu. Prosincový program uzavřou závody ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand.
Po vánoční přestávce se pak v lednu uskuteční podniky v tradičních německých baštách Oberhofu a Ruhpoldingu. Generálkou před olympijskými hrami bude tahák v podobě SP v Novém Městě na Moravě.
Výsledky SP v biatlonu v Östersundu – stíhací závody:
Ženy (10 km): 1. Hauserová (Rak.) 30:14,2 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -2,5 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -31,8 (1), 4. Benedová (Fr.) -38,7 (0), 5. Kirkeeideová (Nor.) -1:00,0 (1), 6. Charvátová -1:07,4 (2), ...33. Voborníková -2:38,0 (2), 34. Davidová (všechny ČR) -2:39,9 (5).
Průběžné pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 191, 2. Magnussonová 174, 3. Benedová 148, 4. Hauserová 145, 5. Wiererová (It.) 136, 6. Kirkeeideová 120, ...15. Charvátová 72, 26. Voborníková 43, 34. Davidová 27.
Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:14,5 (2), 2. Samuelsson (Švéd.) -6,7 (2), 3. Botn (Nor.) -10,3 (2), 4. Giacomel (It.) -15,2 (2), 5. Perrot (Fr.) -16,2 (2), 6. Wright (USA) -25,0 (0), ...32. Krčmář -2:58,9 (3), 34. Karlík -3:10,4 (5), 37. Štvrtecký (všichni ČR) -3:26,4 (3).
Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Botn 245, 2. Samuelsson 190, 3. Fillon Maillet 181, 4. Uldal 180, 5. Laegreid (oba Nor.) 142, 6. Giacomel 133, ...25. Hornig (ČR) 41, 37. Krčmář 26, 40. Karlík 21, 53. Štvrtecký 4.