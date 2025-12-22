Souboj o letošní premiérové pohárové prvenství ve slalomu v Alta Badii vyhrál norský lyžař Alte Lie McGrath. Druhý skončil se ztrátou 30 setin sekundy Francouz Clément Noël, bronz bral při neúčasti vedoucího lídra průběžného hodnocení Švýcara Marca Odermatta jeho krajan Loïc Meillard.
McGrath letos poprvé triumfoval ve slalomu, druhý skončil Noël
Americký rodák McGrath byl po prvním kole druhý se ztrátou devíti setin na Francouze Clémenta Noëla. Druhá jízda se lépe vydařila ale Norovi, jenž v součtu porazil úřadujícího olympijského vítěze ve slalomu o tři desetiny. Třetí byl o dalších devět setin zpět Švýcar Loïc Meillard.
„Alta Badia je jedno z mých nejoblíbenějších míst. Minulý víkend ve Val d'Isere se mi nepovedl, takže jsem si cestou sem řekl, že do toho musím dát vše. Že moje sezona opravdu začne právě tady,“ řekl pětadvacetiletý McGrath, jenž ve slalomu ve Val d'Isere vypadl.
Na dalších místech se srovnali vítězové předchozích tří slalomů v sezoně. Čtvrtý skončil Nor Timon Haugan a vede průběžné pořadí disciplíny o 63 bodů před Noëlem. Pátý byl díky vydařenému druhému kolu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, šestý dojel Francouz Paco Rassat.
Rakušan Marco Schwarz, který v Alta Badii vyhrál nedělní obří slalom a oslavil první vítězství ve Světovém poháru po dvou letech, v závěru druhého kola neprojel jednu z posledních branek a byl diskvalifikován. Nevyužil tak možnost stáhnout Odermattův náskok v čele SP, naopak se před něj v průběžném pořadí dostali Haugan s Pinheirem Braathenem.
McGrath byl v aktuálním ročníku dvakrát třetí, ve Světovém poháru triumfoval celkově počtvrté. Z českých reprezentantů se v italském středisku v Dolomitech nikdo nepředstavil.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Alta Badii
Muži – slalom: 1. McGrath (Nor.) 1:44,50 (53,39+51,11), 2. Noël (Fr.) -0,30 (53,30+51,50), 3. Meillard (Švýc.) -0,39 (53,56+51,33), 4. Haugan (Nor.) -0,53 (53,81+51,22), 5. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,64 (54,30+50,84), 6. Rassat (Fr.) -0,85 (54,04+51,31).
Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 11 závodů): 1. Haugan 245, 2. Noël 182, 3. Rassat 180, 4. Pinheiro Braathen 171, 5. McGrath 160, 6. Meillard 158.
Průběžné pořadí SP (po 15 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 805, 2. Haugan 360, 3. Pinheiro Braathen 358, 4. Schwarz (Něm.) 351, 5. Meillard 344, 6. McGrath 342, ...21. Zabystřan (ČR) 128.