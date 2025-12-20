Lyžování a snowboarding

ŽIVĚZabystřan jede sjezd ve Val Gardeně. Ledecká dojela šestá ve Val d'Isere


20. 12. 2025Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČT sport
Studio ČT sport – zimní sporty
Zdroj: ČT sport

I poslední předvánoční víkend pokračuje nabitý program zimních sportů. Ve Val d'Isere se jede sjezd, ve kterém bojuje Ester Ledecká. Ve stejné disciplíně se ve Val Gardeně představí Jan Zabystřan, který bude chtít navázat na zlato v super-G. V Engelbergu čekají závody na skokany a skokanky na lyžích. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

On-line přenos

Právě se děje

  • 13:01
    Biatlon Krátké

    Markéta Davidová skončila 17. ve stíhacím závodě SP v Annecy, doplatila na tři chyby při třetí střelbě. Zvítězila domácí Lou Jeanmonnotová.

  • 12:09
    Lyžování Krátké

    Ester Ledecká dojela šestá ve sjezdu na Světovém poháru ve Val d'Isere. Na vítěznou Cornelii Hütterovou ztratila 46 setin. Od bronzu, který získala Lindsey Vonnová ji dělilo 11 setin sekundy. Druhá skončila Kira Weidleová-Winkelmannová.

    2 minuty
    Jízda Ester Ledecké ve sjezdu ve Val d'Isere
    Zdroj: ČT sport
  • 11:50
    Fotbal Krátké

    Po ostré kritice trenéra i vedení Liverpoolu se egyptský útočník Muhammad Salah omluvil spoluhráčům v kabině. Týmu třetí nejúspěšnější kanonýr v klubové historii vysvětlil své komentáře a podle záložníka Curtise Jonese hráči drží dál pospolu.

  • 11:25
    Boby Krátké

    Závod žen v monobobech na Světovém poháru v Siguldě vyhrála Bree Walkerová. Ta se posunula ze čtvrtého místa po první jízdě. Na druhém místě skončila Laura Nolteová. Pódium doplnila Katrin Beierlová.

  • 09:48
    Box Krátké

    Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

  • 09:08
    Hokej Krátké

    Čeští hokejisté do dvaceti let zdolali v přípravě před mistrovstvím světa Lotyšsko 3:2 v prodloužení. O výhře rozhodl Maxmilian Curran. Trefili se i Matěj Kubiesa a Tomáš Poletín. 

  • 08:07
    Basketbal Krátké

    Atlanta nestačila v NBA na San Antonio 98:126. Vít Krejčí zaznamenal v zápase dva body, tři doskoky a asistenci.

Ledecká dojela ve Val d'Isere šestá

Ester Ledecká startovala do sjezdu na Světovém poháru ve Val d'Isere s číslem sedm. V průběhu celé jízdy se přetahovala s časem v té době vedoucí Kiry Weidleové-Winkelmannové. Nakonec na ni ztratila dvě desetiny a zařadila se na třetí místo.

Poté ji však zvládly překonat ještě tři lyžařky a Ledecké připadla konečná šestá pozice. Jedná se o velké zlepšení oproti závodům ve Svatém Mořici, kde se ani jednou do elitní desítky neprobojovala.

2 minuty
Jízda Ester Ledecké ve sjezdu ve Val d'Isere
Zdroj: ČT sport

Nejrychlejší jízdu zajela Cornelie Hütterová, která ještě o 26 setin sekundy překonala čas Weidleové-Winkelmannové. Třetí skončila Lindsey Vonnová, která i ve třetím sjezdu v sezoně dosáhla na umístění na stupních vítězů. 

2 minuty
Vítězná jízda Cornelie Hütterové ve sjezdu ve Val d'Isere
Zdroj: ČT sport

V monobobech se radovala Walkerová

První kolo závodu žen v monobobech na Světovém poháru v Siguldě přineslo velmi vyrovnané výsledky. Ve vedení byla s časem 53,03 sekundy Lisa Buckwitzová. První pětici dělila pouhá desetina sekundy.

Ve druhé jízdě se tak dalo útočit na zlepšení. To se nejvíce povedlo Bree Walkerová, která se nakonec probojovala ze čtvrtého místa až k vítězství. Vyhrála o 11 setin před Laurou Nolteovou, která se posunula z páté pozice. Na pódiu je doplnila Katrin Beierlová.

2 minuty
Vítězná jízda monobobu Bree Walkerové na SP v Siguldě
Zdroj: ČT sport

