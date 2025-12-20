I poslední předvánoční víkend pokračuje nabitý program zimních sportů. Ve Val d'Isere se jede sjezd, ve kterém bojuje Ester Ledecká. Ve stejné disciplíně se ve Val Gardeně představí Jan Zabystřan, který bude chtít navázat na zlato v super-G. V Engelbergu čekají závody na skokany a skokanky na lyžích. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Ledecká dojela ve Val d'Isere šestá
Ester Ledecká startovala do sjezdu na Světovém poháru ve Val d'Isere s číslem sedm. V průběhu celé jízdy se přetahovala s časem v té době vedoucí Kiry Weidleové-Winkelmannové. Nakonec na ni ztratila dvě desetiny a zařadila se na třetí místo.
Poté ji však zvládly překonat ještě tři lyžařky a Ledecké připadla konečná šestá pozice. Jedná se o velké zlepšení oproti závodům ve Svatém Mořici, kde se ani jednou do elitní desítky neprobojovala.
Nejrychlejší jízdu zajela Cornelie Hütterová, která ještě o 26 setin sekundy překonala čas Weidleové-Winkelmannové. Třetí skončila Lindsey Vonnová, která i ve třetím sjezdu v sezoně dosáhla na umístění na stupních vítězů.
V monobobech se radovala Walkerová
První kolo závodu žen v monobobech na Světovém poháru v Siguldě přineslo velmi vyrovnané výsledky. Ve vedení byla s časem 53,03 sekundy Lisa Buckwitzová. První pětici dělila pouhá desetina sekundy.
Ve druhé jízdě se tak dalo útočit na zlepšení. To se nejvíce povedlo Bree Walkerová, která se nakonec probojovala ze čtvrtého místa až k vítězství. Vyhrála o 11 setin před Laurou Nolteovou, která se posunula z páté pozice. Na pódiu je doplnila Katrin Beierlová.