Zuzana Maděrová obsadila na domácím závodě Světového poháru druhou příčku a po zisku medaile přiznala, že byla hodně nervózní. Olympijská šampionka byla i přes prohru ve finále s Cubaki Mikiovou s výkony ve Špindlerově Mlýně spokojená, ocenila atmosféru a fanoušky.
Maděrová: Záleželo mi na tom, abych českým fanouškům ukázala, jak umím jezdit
Maděrová jezdí v životní formě, je pátou ženou aktuálního ročníku SP, pravidelně bojuje o stupně vítězů a v Livignu sezonu vyšperkovala olympijským zlatem. Při premiéře SP v alpském snowboardingu na českém území proto hodně chtěla uspět.
„Nervozita samozřejmě byla, protože když vám na něčem záleží, tak jste přirozeně nervózní. A mně záleželo na tom, abych českým fanouškům ukázala, jak umím jezdit, a nedělala mnoho chyb. Ale nervozita to byla taková zdravá a jsem moc ráda, že se to povedlo, jak se to povedlo,“ pochvalovala si.
Nadchla ji atmosféra, kterou vytvořily více než dvě tisícovky fanoušků v cílovém prostoru a na okolních sjezdovkách. „Bylo to úžasné. Bylo tady strašně moc fanoušků a slyšela jsem až na startu, jak křičeli. Mám hlavu plnou zážitků a vzpomínek na dnešní den,“ rozplývala se dvaadvacetiletá česká reprezentantka.
Na závodech už zažila vysokou návštěvu, ale doma to bylo přece jen jiné. „Tady diváci fandili hodně a asi nejvíc mně. A to strašně nabíjí energií, je to hrozně výjimečné,“ řekla.
Při rozhovoru po slavnostním vyhlášení držela v jedné ruce kovovou trofej, kterou vytvořil sochař Jakub Flejšar. „Je krásná, asi jsem hezčí trofej ještě nedostala. Je to takový panáček svařený, který drží snowboard nad hlavou,“ popisovala.
Ve finále se podruhé za sebou utkala s japonskou vrstevnicí Mikiovou, se kterou jsou kamarádky. „Posledních asi sedm let spolu trénujeme. Jsme jediné, které spolu takhle trénují, i když nejsme ze stejné země. Trénujeme spolu celý podzim a celé jaro, když je v Čechách a v Evropě, a ne v Japonsku,“ uvedla Maděrová.
Rivalky jsou jen pár desítek sekund, kdy se utkávají v přímém souboji na trati. „Samozřejmě že jsem chtěla vyhrát, to je jasné. Ale hned jak jsme projely cílovou čárou, tak jsme zase byly kamarádky, ne soupeřky,“ řekla Maděrová.
„Cubaki mi říkala, že ji trochu mrzí, že mě porazila před domácími fanoušky, že jsem si zasloužila vyhrát. Ale gratulovala mi i tak, byly to prý krásné závody. A pro Čechy tady jsem vítězka,“ prohlásila česká hvězda.
S Mikiovou komunikují anglicky, ale učí se vzájemně slovíčka svých rodných řečí. „V cíli mi česky říkala, že mi gratuluje. Umím pogratulovat japonsky, ale její oblíbená hláška je, jak se máš, takže jsme se zase rychle přesunuly do úplně jiné konverzace. A potom jsme se vrátily do angličtiny,“ líčila Maděrová.