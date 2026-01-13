Zuzana Maděrová na Světovém poháru v Bad Gasteinu vypadla ve čtvrtfinále paralelního slalomu. V souboji se Švýcarkou Julií Zoggovou těsně ztrácela a krátce po prvním mezičase spadla. Dvaadvacetiletá česká snowboardistka tak nenavázala na pět semifinálových účastí z této sezony a obsadila sedmou pozici. Závod v neolympijském paralelním slalomu vyhráli Italové Lucia Dalmassová a Maurizio Bormolini.
Maděrová po nezdaru ve Scuolu vypadla v Bad Gasteinu ve čtvrtfinále slalomu
Maděrová proměnila v postup do medaile prvních pět startů v aktuálním SP, ale od té doby se podruhé mezi čtveřici nejlepších neprosadila.
Na rozdíl od sobotního závodu ve Scuolu tentokrát nezaváhala v kvalifikaci, v níž obsadila sedmé místo. V osmifinále s náskokem 25 setin porazila Slovinku Glorii Kotnikovou.
Ve čtvrtfinále Maděrová narazila na dvojnásobnou mistryni světa v paralelním slalomu Zoggovou, která si díky druhé příčce v kvalifikaci mohla vybírat dráhu.
Za umělého osvětlení v Bad Gasteinu na prvním mezičase česká naděje blížících se olympijských her ztrácela 16 setin sekundy a o šanci na úspěch vzápětí definitivně přišla.
Neustála jeden z oblouků a skončila na boku. Po sedmé příčce si v průběžném pořadí SP pohoršila o jednu příčku na páté místo.
Zoggová medaili nezískala. V semifinále prohrála s Italkou Lucií Dalmassovou, v souboji o třetí místo ji předčila Polka Aleksandra Krolová-Walasová.
Finále rozhodla chyba vítězky kvalifikace Michelle Dekkerové z Nizozemska, po níž se podruhé v této sezoně radovala z triumfu Dalmassová.
V mužském závodě překvapil Bulhar Alexander Krašniak, který po 13. místě v kvalifikaci postoupil až do finále. V jízdě o zlato ale krátce po startu chyboval a uvolnil favorizovanému Bormolinimu cestu k vítězství. Třetí stejně jako před rokem v tomto středisku skončil Američan Cody Winters.
V Bad Gasteinu se ještě ve středu uskuteční týmový závod. Další zastávkou Světového poháru v alpském snowboardingu bude o víkendu bulharské středisko Bansko, kde se bude v sobotu závodit v olympijském obřím slalomu a v neděli ve slalomu.