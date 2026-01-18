Přenosy ze zimních sportů pokračují. Eva Adamczyková v Číně obsadila sedmé místo a má definitivu účasti na zimních olympijských hrách. Sezona pokrčuje také sdruženářům, běžcům na lyžích, alpským lyžařům nebo biatlonistům. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚAdamczyková si v Číně zajistila start na olympiádě
Adamczyková ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou Moioliovou. Olympijská šampionka ze Soči si tím definitivně zajistila účast na únorových olympijských hrách. Generálku na olympijský závod v Livignu vyhráli v Číně Francouzka Julia Niraniová-Pereiraová a Australan Adam Lambert.
Dvojnásobná mistryně světa byla nejrychlejší v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále se jí vydařil start a navíc v jedné z prvních zatáček spadly dvě její soupeřky, takže si s Francouzkou Chloé Trespeuchovou bezpečně jely pro postup. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka pak sice po vlastní jezdecké chybě spadla, ale zvedla se a navzdory více než šestisekundové ztrátě postoupila.
Do boje o medaile se ale ani ve svém třetím závodě v sezoně nepropracovala. V semifinále se po špatném startu propadla a dojela čtvrtá. V malém finále odstartovala lépe, ale ve druhé klopené zatáčce se dostala mezi dvě soupeřky a olympijská šampionka Moioliová do ní ze strany najela.
Adamczykovou to rozhodilo a projela cílem čtvrtá, ale okamžitě signalizovala protest. Na rozdíl od soboty, kdy ji Moioliová srazila svým pádem, tentokrát italská jezdkyně trest dostala. Jury ji odsunula na poslední místo v malém finále, které původně vyhrála.
Ze svých výkonů v Číně, kde v kontaktních jízdách hned několikrát spadla, byla Adamczyková rozpačitá. Na páté místo z úvodního závodu SP v Cervinii nenavázala. „Nejsem úplně spokojená se svým ježděním tady. Možná v kvalifikacích jsem jezdila dobře. Ta Cervinie mi sedla hodně a tím, jak mi ta Cervinie sedla, tak má člověk větší očekávání. Aspoň jsem si něco natrénovala, pády určitě,“ řekla.
Hlavní účel ale její čínská mise splnila, Adamczyková pojede na třetí zimní olympiádu. „Důležité je, pro co jsem sem jela, že ta olympoška byla už po dnešní kvalifikaci vlastně jistá. Ten závod šlo o to bezpečně odjet a zůstat zdravý,“ dodala.
Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová po 18. místě v kvalifikaci do vyřazovacích bojů nepostoupila. Do hlavní části mužského závodu se z českého týmu dostal pouze Jan Kubičík, jenž vypadl v osmifinále. Kryštof Choura obsadil v jednokolové kvalifikaci 45. místo a neuspěl.
Koudelka tentokrát v Sapporu nebodoval
Domen Prevc vyhrál i druhý závod Světového poháru skokanů na lyžích v Sapporu. Slovinský suverén vybojoval devátou výhru v sezoně a upevnil si vedení v celkovém pořadí seriálu. Roman Koudelka v Japonsku nenavázal na sobotní výkon a obsadil 31. místo. Poprvé po sérii čtyř úspěšných závodů v SP nebodoval.
Šestatřicetiletý Koudelka si v sobotu vylepšil díky 17. příčce sezonní maximum. Dnes doletěl ve skokanském areálu Okurajama, kde v roce 2015 triumfoval, do vzdálenosti 121 metrů. Na první nepostupové příčce ho nakonec od účasti ve finálové třicítce dělily čtyři desetiny bodu.
David Rygl se do závodu nedostal, dvacetiletý skokan v kvalifikaci obsadil 55. místo. K premiérovému startu v seriálu mu scházelo 3,1 bodu.
Vítěz Turné čtyř můstků Prevc vedl v závodě už od prvního kola. Slovinec začal skokem dlouhým 137,5 metru a ve druhém si výhru výkonem o metr kratším pohlídal. Na druhém místě skončil s odstupem 3,5 bodu domácí Rjoju Kobajaši, který zapsal pokusy 136,5 a 138,5 metru a na druhém místě průběžného hodnocení SP za slovinským rivalem zaostává už o 467 bodů. Třetí skončil Rakušan Daniel Tschofenig.
Program přenosů
Program přenosů
8:30 – Severská kombinace (SP Oberhof – střední můstek žen)
9:10 – Severská kombinace (SP Oberhof – střední můstek mužů)
9:55 – Alpské lyžování (SP Wengen – 1. kolo slalomu mužů)
10:00 – Boby (SP Altenberg – 1. kolo dvojbobu žen)
10:40 – Běžecké lyžování (SP Oberhof – 10 km klasicky mužů)
11:10 – Alpské lyžování (SP Tarvisio – super-G žen)
11:30 – Boby (SP Altenberg – 2. kolo dvojbobu žen)
11:40 – Snowboarding (SP Bansko – paralelní obří slalom)
11:45 – Biatlon (SP Ruhpolding – nástřel)
12:30 – Biatlon (SP Ruhpolding – stíhací závod žen)
12:50 – Běžecké lyžování (SP Oberhof – 10 km klasicky žen)
12:55 – Alpské lyžování (SP Wengen – 2. kolo slalomu mužů)
13:10 – Snowboarding (SP Laax – slopestyle)
13:35 – Rychlobruslení (ME v short tracku)
13:35 – Cyklokros (SP Benidorm – ženy)
14:15 – Biatlon (SP Ruhpolding – nástřel)
14:30 – Severská kombinace (SP Oberhof – běh na 5 km žen)
14:45 – Boby (SP Altenberg – 1. kolo čtyřbobů)
15:00 – Biatlon (SP Ruhpolding – stíhací závod mužů)
15:05 – Cyklokros (SP Benidorm – muži)
15:40 – Severská kombinace (SP Oberhof – běh na 10 km žen)
16:00 – Krasobruslení (ME Sheffield – exhibice)
16:15 – Boby (SP Altenberg – 2. kolo čtyřbobů)