Špindlerův Mlýn úspěšně prošel kontrolou Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a pořadatelé dostali zelenou pro konání závodů Světového poháru. Krkonošské středisko je bude hostit 24. a 25. ledna, kdy elitní lyžařky včetně hvězdné Mikaely Shiffrinové absolvují na sjezdovce ve Svatém Petru nejprve obří slalom a pak slalom speciál. Delegát FIS Wojciech Gajewski potvrdil připravenost tratě. Závody včetně bohatého doprovodného programu budete moci příští víkend sledovat živě na ČT sport.
Kontrola FIS proběhla zdárně. Závody ve Špindlerově Mlýně mají definitivně zelenou
„Příprava na závody je opravdu velmi dobrá. O závody se nebojím, budou super,“ uvedl Gajewski.
„Kontrolou ze strany FIS jsme dnes v poledne oficiálně prošli a teď už máme definitivně zelenou směrem k samotným závodům,“ potvrdil ředitel závodu Petr Záhrobský mladší. „Proběhla vizuální kontrola a na černé sjezdovce jsme v různých místech provedli několik kontrol vrstvy sněhu a její kompaktnosti vrtačkou,“ vysvětlil.
Podle Záhrobského aktuálně leží na trati všude mezi 50 a 60 centimetry sněhu, v některých místech přesahuje vrstva i metr. Sjezdovku by neměla ohrozit ani aktuální obleva a deštivé počasí.
„Mrholení je nepříjemné pro naše kolegy ze sekce infrastruktury, kteří staví tribuny a stany pro zázemí. Pro nás je ale přirozenou preparací, takže jsme za ni v těchto dnech naopak rádi,“ prohlásil Záhrobský. K preparaci trati využili pořadatelé tři mrazivé dny v minulém týdnu, kdy do sjezdové trati nastříkali téměř dva miliony litrů vody.
Součástí tzv. Snow Control ze strany FIS byla i vizuální kontrola startovacích platforem či připravenosti časomírových kabelů podél trati.
S kameramanem a zaměřovačem si pořadatelský tým také potvrdil definitivně šíři závodní sjezdovky, rozmístění bezpečnostních sítí, nafukovacích matrací a zabezpečení cílového prostoru, uvedl svaz.
Velká motivace pro Dubovskou
Před tím, než dojde k uzavření sjezdovky, dorazila na trénink Chorvatka Leona Popovičová, která před třemi lety skončila ve Špindlerově Mlýně pátá ve slalomu. „Trénujeme hodně s Martinou Dubovskou, která se k nám tady připojí a budeme se připravovat spolu,“ podotkla.
Nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská v letošní sezoně ještě nepostoupila do 2. kola a ve Špindlerově Mlýně bude chtít v aktuálním ročníku poprvé bodovat. „Ta trať, organizace, a všechno, opravdu se všichni moc snaží. A tím, že to je doma, tak je to pro mě ještě o to víc,“ prohlásila česká reprezentantka.