ŽIVĚJizerská padesátka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
ŽIVĚ: Jizerská padesátka
Zdroj: ČT sport

Elitní dálkoví běžci vyrazili na trať 59. ročníku tradiční Jizerské padesátky. Vítězství v závodu, který patří do seriálu Ski Classics, obhajují Norové Ole Jörgen Bruvoll a Anikken Gjerde Alnaesová. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Průběžné pořadí Ski Classics vedou Alnaesová a její krajan Kasper Stadaas. Z domácích lyžařů jsou nejvýše Fabián Štoček a Sandra Schützová, která byla před týdnem dvanáctá na italské Marcialonze.

Jizerskou padesátku však čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka vynechá, protože se připravuje na olympijské hry. Na startu bude chybět i trojnásobný vítěz Stanislav Řezáč, dvaapadesátiletá legenda závodu se zotavuje po zranění žebra.

