Legendární Jizerská 50 se nezadržitelně blíží. Celý program, který čítá deset závodů, startuje již 29. ledna a hlavní závod, který je součástí seriálu Ski Classics, je na programu v neděli od 8 hodin. Přenášet ho bude samozřejmě ČT sport. „Situace se sněhem vypadá velmi dobře,“ hlásí za pořadatele tzv. chief of competition David Douša.
Jizerská 50 je za rohem. Se sněhem to vypadá dobře, hlásí organizátoři
„Přes noc dokonce napadlo trochu nečekaně pět až deset centimetrů nového sněhu na trasy, což nám hodně pomůže. Protože sníh tam byl, ale byl umrzlý. Čili teď můžu s klidem říci, že trasa Jizerské padesátky bude výborně připravená a že všichni, kdo se přihlásili nebo přihlásí, si ten závod užijí,“ slibuje Douša.
Jizerská padesátka se skládá z deseti závodů a v rámci seriálu Ski Classics se tak o ní říká, že je takovým festivalem běžeckého lyžování. „Není to jenom deset závodů, ale spousta doprovodných aktivit. A závody samozřejmě zahrnují od padesátky, kterou běhá nejvíce lidí – letos je to 4800 a kapacita byla naplněná přesně 1. 1. letošního roku –, až po závod historických lyžníků, který je takovým otvírákem a připomenutím té tradice a expedice Peru 1970, ke které se padesátka odkazuje a na kterou je vzpomínkou,“ doplňuje Douša.
Letošní ročník padesátky přináší i jednu velkou novinku. Tou je Orlen Sprint, který je taktéž součástí Ski Classics a který je na programu již v pátek. I z tohoto závodu se mohou těšit diváci ČT sport na přímý přenos. Příští ročník legendárního závodu navíc bude výroční šedesátý, už teď se tak na něj pořadatelé připravují.
„Začali jsme letos dřív, protože 60. výročí je samozřejmě velmi významné, takže připravujeme spoustu překvapení. Ale já bych teď fakt nerad prozrazoval cokoliv, protože nás nejdřív čeká za pár dní 59. ročník. Ale můžu asi říci, že už se můžou závodníci těšit i na ten šedesátý ročník,“ dodává Douša.