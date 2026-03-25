Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová je po prvním kole obřího slalomu v Hafjellu na závěr sezony Světového poháru až na 17. místě a zkomplikovala si boj o zisk rekordního šestého velkého křišťálového glóbu.
Shiffrinová vede průběžné pořadí s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou a k celkovému prvenství jí bez ohledu na výsledek německé soupeřky stačí skončit v elitní patnáctce. Od ní ji momentálně dělí osm setin.
Aicherová k posunu na první příčku musí zvítězit a potřebuje také, aby Američanka nebodovala. Po úvodní jízdě je Němka třetí se ztrátou 26 setin na nejrychlejší Kanaďanku Valérii Grenierovou.
Zatímco malý glóbus za obří slalom už má jistý Rakušanka Julia Scheibová, o vítězství v disciplíně se pojede v mužském slalomu.
V nejlepší pozici je Lie McGrath, který vede o 41 bodů před svým kamarádem z dětství a nyní brazilským reprezentantem Lucasem Pinheirem Braathenem. Už jen teoretickou šanci mají s velkým odstupem Francouz Clément Noël a Nor Henrik Kristoffersen.