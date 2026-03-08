Lyžařský víkend ve Světovém poháru přinesl dramatické souboje na setiny sekundy, ale také řadu zajímavých příběhů ze zákulisí. V Après-ski fokus podcastu z dílny ČT sport se k nim vrátil moderátor Tomáš Budka spolu s bývalými českými reprezentantkami a expertkami Šárkou Strachovou a Klárou Křížovou.
Après-ski fokus podcast: „Jedna brána rozhodne celý závod.“ Víkend Světového poháru byl o milimetrech
Velkým tématem byla výkonnost Ester Ledecké ve Val di Fassa. Česká hvězda zajela ve sjezdech 14. a 8. místo, přičemž od elitní desítky ji dělily doslova drobnosti. Podle Strachové ale její forma v závěru sezony roste. „Mně se líbily moc. Val di Fassa patřila k těm téměř nejpovedenějším zastávkám pro ni v letošní sezoně,“ řekla. Připomněla také, že Ledecká během zimy řešila materiál ve sjezdu. „Teď po olympiádě mi přijde, že chytla takovou vlnu, že opravdu jezdí výborně.“
Závody v Dolomitech zároveň ukázaly, jak extrémně vyrovnaný je současný ženský sjezd. Italka Laura Pirovanová vyhrála oba závody o pouhou setinu sekundy. „Bylo by zajímavé vědět, kolikrát se to podařilo vyhrát o setinu a hlavně dvakrát takhle za sebou,“ podotkla Strachová.
Setiny rozhodovaly také v mužském slalomu v Kranjské Goře. Šest nejlepších závodníků se vešlo do rozdílu pouhých dvanácti setin. „To je pro fanouška lyžování něco úžasného vidět takhle těsné výsledky,“ popsala Strachová. Podle ní se často rozhoduje jediným obloukem: „Kolikrát 80 až 90 procent tratě jedou závodníci stejně a vítězství se rozhodne na jedné bráně.“
Poslední epizoda přinesla i nečekané odbočky. Třeba k rychlostnímu lyžování, kde český závodník Radim Pál ve Špindlerově Mlýně překonal hranici 180 km/h. „Klobouk dolů. Jedete 180 kilometrů za hodinu na dvou prkýnkách,“ obdivně dodává Strachová.
A nechyběly ani historky ze závodního života. Strachová například vzpomínala na kuriózní moment při odletu ze závodů ve finském Levi: „Viděli jsme, jak letadla stojí čumákem k sobě a přes kabely startují to naše. Mysleli jsme, že přestoupíme, a oni řekli: Dobrý, letíme.“
