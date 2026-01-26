Lyžování a snowboarding

Après-ski fokus podcast: Světový pohár ve Špindlerově Mlýně jako speciální místo v srdci Shiffrinové


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Už pošesté v historii zavítal Světový pohár v alpském lyžování do Špindlerova Mlýna. I tentokrát se akce povedla náramně. Závod bude aspirovat na jeden z fanouškovsky nejnavštívenějších v sezoně, organizačně a zajištěním pak na ten možná úplně nejlepší. Špindlerův Mlýn navíc přinesl první malý křišťálový glóbus v sezoně. Mikaela Shiffrinová získala v místě, kde před 15 lety debutovala ve Světovém poháru, už rekordní devátou trofej za slalom. O tom všem si povídají ředitel závodu Petr Záhrobský, lyžařský expert Borek Zakouřil a moderátor Tomáš Budka.

