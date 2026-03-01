Seriál světového poháru se po olympijských hrách zase vrací na sjezdovky. Ester Ledecká startuje ve třech závodech v krásném andorrském středisku Soldeu. Jana Zabystřana v týdnu zabrzdila nemoc. A jaké jsou mužské rychlostní závody v německém Ga-Pa? To a další rozebírají komentátoři ČT sport Tomáš Budka a Borek Zakouřil.
Lyžování a snowboarding
Après-ski fokus podcast: Olympiáda skončila, sezona pokračuje! Jak dopadl SP v Andoře a Ga-Pa?
