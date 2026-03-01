Lyžování a snowboarding

Après-ski fokus podcast: Olympiáda skončila, sezona pokračuje! Jak dopadl SP v Andoře a Ga-Pa?


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Seriál světového poháru se po olympijských hrách zase vrací na sjezdovky. Ester Ledecká startuje ve třech závodech v krásném andorrském středisku Soldeu. Jana Zabystřana v týdnu zabrzdila nemoc. A jaké jsou mužské rychlostní závody v německém Ga-Pa? To a další rozebírají komentátoři ČT sport Tomáš Budka a Borek Zakouřil.

ODEBÍREJTE FOKUS PODCASTY NA YOUTUBE KANÁLE ČT SPORT.

Fotbal, hokej i velo fokus podcast v Apple Podcasts RSS Spotify.

Přečtěte si také

SOUHRNLedecká dojela v super-G v Soldeu šestá. Maděrová neprošla v Krynici kvalifikací

Ledecká dojela v super-G v Soldeu šestá. Maděrová neprošla v Krynici kvalifikací
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.