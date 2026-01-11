Ester Ledecká obsadila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee dělené desáté místo s Italkou Elenou Curtoniovou, vyhrála Lindsey Vonnová. Závod byl zkrácený kvůli nepřízni počasí. Sněžení a vítr pak dokonce úplně znemožnily konání nedělního superG. Marco Odermatt zase vrátil svět do normálu a na Chuenisbärgli vyhrál popáté v řadě. V neděli pak Henrik Kristoffersen ve slalomu po prvním kole vedl a útočil na 99. stupně vítězů v kariéře. Povedlo se mu to, ale nevyhrál. Skončil třetí a druhé vítězství v kariéře vybojoval Francouz Paco Rassat. O tom všem si povídají lyžařský expert, trenér a bývalý reprezentant Petr Záhrobský a komentátor alpského lyžování Tomáš Budka.
Lyžování a snowboarding
Bam Bam – Oro Flash
Après-ski fokus podcast: Ledecká v Zauchensee a Odermattovo království na Chuenisbärgli
Fotbal, hokej i velo fokus podcast v Apple Podcasts – RSS – Spotify.
Hudba použita ze skladeb:
Hudba použita ze skladeb:
Bam Bam – Oro Flash
Black Ant – Michael Vendette