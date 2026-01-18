Lyžování a snowboarding

Après-ski fokus podcast: Cesta Ledecké do neznáma skončila bronzem a zkrácený Wengen


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Po 15 letech se Světový pohár vrátil do Tarvisia a Ester Ledecká na méně známé a možná trochu jednodušší sjezdovce v super-G vybojovala první cenný kov v sezoně. Muži absolvovali víkend ve Wengenu a ve zkráceném sjezdu se opět radoval domácí Marco Odermatt. Aktuální dění glosují a své vzpomínky přidávají experti ČT sport Klára Křížová a Borek Zakouřil. Moderuje Tomáš Budka.

