Po 15 letech se Světový pohár vrátil do Tarvisia a Ester Ledecká na méně známé a možná trochu jednodušší sjezdovce v super-G vybojovala první cenný kov v sezoně. Muži absolvovali víkend ve Wengenu a ve zkráceném sjezdu se opět radoval domácí Marco Odermatt. Aktuální dění glosují a své vzpomínky přidávají experti ČT sport Klára Křížová a Borek Zakouřil. Moderuje Tomáš Budka.
Lyžování a snowboarding
Bam Bam – Oro Flash
Après-ski fokus podcast: Cesta Ledecké do neznáma skončila bronzem a zkrácený Wengen
Hudba použita ze skladeb:
Black Ant – Michael Vendette