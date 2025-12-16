Biatlon fokus podcast: Charvátová na vlně, české rychlopalby. A co změny v sestavách?

Östersund a Hochfilzen za námi, předvánoční Francie volá. Zběsilé tempo. Během šestnácti biatlonových závodů se toho neudálo málo. Česká ženská štafeta už byla na bedně, i v dalších týmových závodech se českým barvám dařilo, Markéta Davidová se sžívá s návratem a co předvádí Lucie Charvátová, to asi nejednoho překvapí. V novém vydání Biatlon fokus podcastu tato a další témata rozebírají reportér ČT sport Jakub Ščurkevič a redaktor digitálního obsahu Hynek Roleček. Moderuje Ondřej Nováček.
