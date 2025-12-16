Biatlon

Biatlon fokus podcast: Charvátová na vlně, české rychlopalby. A co změny v sestavách?


před 46 mminutami|Zdroj: ČT sport

Östersund a Hochfilzen za námi, předvánoční Francie volá. Zběsilé tempo. Během šestnácti biatlonových závodů se toho neudálo málo. Česká ženská štafeta už byla na bedně, i v dalších týmových závodech se českým barvám dařilo, Markéta Davidová se sžívá s návratem a co předvádí Lucie Charvátová, to asi nejednoho překvapí. V novém vydání Biatlon fokus podcastu tato a další témata rozebírají reportér ČT sport Jakub Ščurkevič a redaktor digitálního obsahu Hynek Roleček. Moderuje Ondřej Nováček.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.