Fotbal

Fotbal fokus podcast: Zimní škatulata. Zmar Baníku, ambice Sigmy a konec Jedličky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Přestupy v rámci zimní přestávky, boj Baníku o přežití v lize, ambice olomoucké Sigmy s novými tvářemi, ale i konec gólmana Martina Jedličky v Plzni. Nejen to jsou témata nového dílu Fotbal fokus podcastu. Diskutují Petr Nerad a Ondřej Nováček.

Fotbal, hokej i velo fokus podcast v Apple Podcasts – RSS – Spotify.

Hudba použita ze skladeb:

Bam Bam – Oro Flash
Black Ant – Michael Vendette

