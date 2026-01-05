Přestupy v rámci zimní přestávky, boj Baníku o přežití v lize, ambice olomoucké Sigmy s novými tvářemi, ale i konec gólmana Martina Jedličky v Plzni. Nejen to jsou témata nového dílu Fotbal fokus podcastu. Diskutují Petr Nerad a Ondřej Nováček.
Fotbal
Bam Bam – Oro Flash
Fotbal fokus podcast: Zimní škatulata. Zmar Baníku, ambice Sigmy a konec Jedličky
Hudba použita ze skladeb:
Black Ant – Michael Vendette