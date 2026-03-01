Fin Markus Nenonen odehrál v padesátém kole Extraligy jeden ze svých nejlepších zápasů za Hradec Králové. Významný podíl měl útočník při prvních třech brankách Mountfieldu proti Spartě. Východočeši nakonec zvítězili 6:3 a k jistotě přímého postupu do čtvrtfinále potřebují získat v posledních dvou kolech už jen tři body. Nenonen řekl, že tato výhra dodá týmu hodně sebevědomí.
Nenonen po výhře nad Spartou: Byla to velká bitva, myslím, že nám to dodá hodně sebevědomí
„Sice se snažíme soustředit sami na sebe, ale každý ví, že bojujeme o stejné pozice a že to byl důležitý zápas. Sparťané to umí s pukem a dobře bruslí. Byla to velká bitva, jako zápas play-off. Myslím, že taková výhra nám dodá hodně sebevědomí,“ řekl Nenonen. Oba týmy před vzájemným soubojem dělily jen dva body.
Třiatřicetiletý útočník byl na ledě u úvodních tří branek svého celku. Nejprve připravil gólovou střelu Melanconovi, poté clonil při přesném pokusu Vukojevice a na 3:0 zvyšoval sám tečí Jerglova nahození. „Cítím se dobře už nějakou dobu. Dneska byl zkrátka ten den, kdy mi to tam spadlo,“ popsal autor deseti branek a třinácti asistencí v probíhajícím ročníku.
Sparťané však během několika minut snížili ze dvou přesilových her na 3:2. „Říkali jsme si, že se musíme soustředit na naši hru. Snažit se držet na puku, nenechat se zastrašit a hrát náš systém, a potom přijde výsledek. To se i stalo,“ popsal hradecký útočník náladu v kritické pasáži.
Soupeř rozdíl ve skóre nesmazal a v zesílené power-play šesti proti čtyřem ještě kuriózně inkasoval dva stejné góly od Kevina Klímy, který pokaždé trefil prázdnou branku přes dvě pásma. „Vypadalo to jednoduše, ale často vidíte, že někdo prázdnou bránu přestřelí. Řekl jsem Kevinovi, že i takové góly si musel zasloužit. Hodně nám pomohly a jemu taky k sebevědomí,“ uvedl Nenonen.
Východočeši momentálně drží v tabulce čtvrté místo se stejným bodovým ziskem jako druhá Plzeň a třetí Liberec. Mnohem důležitější je však jejich náskok čtyř bodů na pátý Třinec i šesté Karlovy Vary. Sedmá Sparta má o další bod méně a její šance na posun do první čtveřice jsou už pouze v oblasti teorie.
„Šest týmů je v rozmezí pár bodů. I to je dobré, protože do každého zápasu jdete s tím, že ho potřebujete vyhrát. To vám pomůže i v rámci přípravy na play-off,“ podotkl Nenonen, jehož týmu stačí k jistotě přímého postupu do čtvrtfinále získat v posledních dvou kolech tři body. „Je to blízko. Zkusíme vyhrát oba dva zápasy a uvidíme, jak to dopadne,“ nabádal finský útočník.
Ve středu se Mountfield představí právě na ledě dalšího přímého konkurenta z Liberce a v pátek završí základní část domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. „Musíme se držet systému, bruslit a být silní na kotouči. Taky musíme zlepšit disciplínu, protože proti Spartě jsme měli příliš mnoho vyloučení a soupeři by nás za to mohli potrestat,“ dodal Nenonen.