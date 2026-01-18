Už to vypadalo na vítězný comeback Švédky Hanny Öbergové, ale vedoucí závodnice Světového poháru v biatlonu Lou Jeanmonnotová měla ve stíhačce více sil a zvítězila o deset sekund. Třetí skončila další Francouzka Camille Benedová. Češky měly po sprintu velkou ztrátu a nejlepší Tereza Vinklárková dojela na 33. příčce. Přímý přenos mužského závodu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:00.
SESTŘIHJeanmonnotová odrazila útok Hanny Öbergové a vyhrála stíhací závod
Jeanmonnotová se pohybovala na prvním místě od úvodní střelecké položky, po které vystřídala vítězku sprintu Hannu Öbergovou. Francouzka poprvé zaváhala až při závěrečné stojce, po níž však dala Švédce šanci na zvrat.
Hanna Öbergová se díky nule vrátila za Jeanmonnotovou s mankem pouhých devíti sekund, ale přestože na dalším mezičase byl rozdíl už jen pětisekundový, Francouzka následně zabrala a Švédce definitivně ujela. Benedová jako jediná z favoritek nechybovala a za krajankou zaostala o třináct sekund.
Vinklárková zaznamenala pouze jedno trestné kolo a poskočila o čtrnáct míst. „Myslím, že Terka (předvedla) povedený výkon. Celý tento Světový pohár je pro ni zdařilý. Nezbývá nic jiného než gratulovat. Myslím, že 33. místo je u ní krásné, body a super výkon,“ hodnotil trenér Lukáš Dostál. „Terka jela super, měla kolem sebe dobré a rychlé holky, byla schopná se jich držet,“ ocenil Dostál. Na střelnici se naopak trápila Lucie Charvátová a s šesti minelami obsadila až 52. místo, Tereza Voborníková netrefila čtyři terče a v cíli byla padesátá.
Jeanmonnotová s minimální ztrátou na Hannu Öbergovou šla do čela závodu hned po první ležce, na které se na rozdíl od konkurence nemýlila. Vedle Hanny chybovala i její sestra Elvira a také Italka Lisa Vittozziová. Vinklárková byla přesná a polepšila si o pět míst oproti startu.
Také po druhé ležce si Francouzka držela náskok díky další nule, na druhém místě Hannu nahradila Elvira Öbergová a třetí se nadále držela Vittozziová. Vinklárková potvrdila slušnou formu opět bezchybnou položkou a byla už na 37. místě z původní 47. pozice.
Ani úvodní stojka nepřinesla nic nového v čele závodu. Jeanmonnotová ještě zvýšila vedení další přesnou a rychlou střelbou. Na druhé místo se sice vrátila Hanna Öbergová, ale měla už více než půlminutové manko. Další favoritky také chybovaly a nepřesnosti se nevyhnula ani Vinklárková, jež musela poprvé na trestné kolo.
Drama nastalo až v závěru. Po třech nulách šla Jeanmonnotová premiérově na trestné kolo, Hanna Öbergová jí tak byla po čisté položce opět za zády. Stíhací jízdu však Švédka nedotáhla. Nakonec musela ještě odrážet finiš Benedové, která za ní v cíli zaostala o necelé tři sekundy.
Výsledky SP v biatlonu v Ruhpoldingu
Ženy – stíhací závod (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:26,6 (1 tr. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -10,5 (3), 3. Benedová (Fr.) -12,9 (0), 4. Kirkeeideová (Nor.) -17,0 (1), 5. Basergaová (Švýc.) -33,8 (2), 6. Michelonová (Fr.) -34,9 (2), ...33. Vinklárková -2:06,9 (1), 50. Voborníková -3:55,7 (4), 52. Charvátová -4:21,4 (6).
Průběžné pořadí SP (po 12 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 718, 2. Minkkinenová (Fin.) 582, 3. Kirkeeideová 576, 4. H. Öbergová 560, 5. E. Öbergová 506, 6. Magnussonová (obě Švéd.) 501, ...28. Voborníková 156, 29. Davidová 145, 30. Charvátová 136, 78. Vinklárková 8.