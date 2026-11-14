Ve finském Levi startují novou sezonu slalomářky. První kolo rozjela nejlépe Němka Emma Aicherová, která slalom zvládla za 55,74 sekundy. Martina Dubovská obsadila dvacátou příčku s téměř dvousekundovou ztrátou na první místo. Přímý přenos druhého kola sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Aicherová zahájila první kolo s číslem 1 a stanovila nejrychlejší čas, který žádná ze soupeřek už nedokázala překonat. Na druhém místě ztrácí 36 setin sekundy Švýcarka Lara Colturiová, třetí se se startovním číslem 24 umístila Chorvatka Zrinka Ljutičová. Aicherová den po 23. narozeninách útočí na první vítězství ve slalomu v kariéře.
Martina Dubovská bude vstupovat do druhého kola z dvacáté příčky. Svou jízdu zvládla v čase 57,71 a na čelo ztrácí téměř dvě sekundy. Vydařila se jí především úvodní rovinatá pasáž, kde měla vůbec nejrychlejší čas. Ve druhé polovině trati nabrala výraznou ztrátu, která ji zařadila na konec druhé desítky.
Ze čtrnáctého místa bude útočit Slovenka Petra Vlhová, která se vrací po dlouhé zdravotní pauze, poslední postupovou pozici udržela Němka Lena Dürrová. První kolo nedokončilo celkem 25 závodnic, mezi nimi byla i vítězka úvodního obřího slalomu ze Söldenu Američanka Paula Moltzanová. Závod v Levi vynechává hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová, která se chce v této sezoně více zaměřit na rychlostní disciplíny.