Zahajovací závod Světového poháru rozjela nejlépe Mikaela Shiffrinová. Obhájkyně celkového prvenství v seriálu vede obří slalom v Söldenu po prvním kole o 14 setin sekundy před Švédkou Sarou Hectorovou. Třetí Švýcarka Camille Rastová na Shiffrinovou ztratila 37 setin. České reprezentantky v Söldenu nestartují. Přímý přenos druhého kola sledujte od 13:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Záhy skončil závod na ledovci Rettenbach pro loňskou vítězku Julii Scheibovou. Rakušanka, která se v minulé sezoně radovala z malého glóbu za obří slalom, byla na úvodních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak upadla.
Shiffrinová v minulé sezoně slavila šestý triumf ve Světovém poháru, čímž vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové.
Před novým ročníkem oznámila, že omezí starty ve slalomu, kde v posledních letech dominovala, a zaměří se na obří slalom a super-G. V obřím slalomu může vybojovat 23. vítězství a celkově vyhrát 111. závod Světového poháru v kariéře.
Poprvé od vážného zranění kolena v lednu 2024 v Jasné se představila v seriálu slovenská hvězda Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021 ztratila na Shiffrinovou 1,31 sekundy a patří jí zatím 11. místo.