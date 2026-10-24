Lyžování a snowboarding

ŽIVĚDruhé kolo obřího slalomu žen na SP v Söldenu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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ŽIVĚ: SP v alpském lyžování v Söldenu – obří slalom žen
Zdroj: ČT sport

Zahajovací závod Světového poháru rozjela nejlépe Mikaela Shiffrinová. Obhájkyně celkového prvenství v seriálu vede obří slalom v Söldenu po prvním kole o 14 setin sekundy před Švédkou Sarou Hectorovou. Třetí Švýcarka Camille Rastová na Shiffrinovou ztratila 37 setin. České reprezentantky v Söldenu nestartují. Přímý přenos druhého kola sledujte od 13:30 na ČT sport a ČT sport Plus.

Záhy skončil závod na ledovci Rettenbach pro loňskou vítězku Julii Scheibovou. Rakušanka, která se v minulé sezoně radovala z malého glóbu za obří slalom, byla na úvodních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak upadla.

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Julia Scheibová nedokončila 1. kolo úvodního obřího slalomu
Zdroj: ČT sport

Shiffrinová v minulé sezoně slavila šestý triumf ve Světovém poháru, čímž vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové.

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Jízda Mikaely Shiffrinové v 1. kole obřího slalomu v Söldenu
Zdroj: ČT sport

Před novým ročníkem oznámila, že omezí starty ve slalomu, kde v posledních letech dominovala, a zaměří se na obří slalom a super-G. V obřím slalomu může vybojovat 23. vítězství a celkově vyhrát 111. závod Světového poháru v kariéře.

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Jízda Petry Vlhové v 1. kole obřího slalomu v Söldenu
Zdroj: ČT sport

Poprvé od vážného zranění kolena v lednu 2024 v Jasné se představila v seriálu slovenská hvězda Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021 ztratila na Shiffrinovou 1,31 sekundy a patří jí zatím 11. místo.

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Zdroj: ČT sport

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