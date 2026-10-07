Nový trenérský lyžařský tým Karlheinz Pichler a Gernot Grasser, ale i značka lyží. Ester Ledecká se po výrazných změnách chystá na novou sezonu, během níž se plánuje zúčastnit mistrovství světa v alpském lyžování i na snowboardu. Trojnásobná olympijská šampionka se v rozhovoru pro ČT sport podělila mimo jiné o své dojmy z přípravy v Chile, odkud se právě vrátila.
„Přijde mi, že všechno je jinak, od jara se změnila spousta věcí. Ale jinak jsem to pořád já, hrozně mě to furt baví a chci se zlepšovat, to zůstává pořád stejné,“ usmívá se.
Ledecká po čtyřech letech přešla k jiné značce lyží, Kästle vyměnila za Head. „Je to obrovský rozdíl a je to spousta práce kolem toho. Věřím, že s tou značkou, kterou mám, budu mít krásné sezony, což mi ukázalo už to, když jsem se na ty lyže postavila.“
„Ale lyže fungujou v oblouku trochu jinak a každý má svůj styl. Já neměla za svou kariéru možnost otestovat tolik značek. Vždycky jsem chtěla zjistit, jaké to je, jezdit na headech. Jezdí na nich pestrá škála osobností i typů. Ale najdou se tam podobnosti. V nějakých místech se ta lyže nějakým způsobem chová. Je to obrovská firma, mají hrozně moc možností, což může být riziko, ale je před námi spousta testování. Lyžáky jsou navíc možná skoro důležitější než lyže,“ vysvětluje Ledecká.
Nový není jen materiál, ale i trenéři. Po minulé sezoně ukončila Ledecká spolupráci s lyžařskými kouči Franzem Gamperem a Tomášem Bankem.
„Příprava se až tolik nezměnila, byli jsme v Chile, ale na jiných místech, byli jsme v La Parvě. Měli jsme docela štěstí na počasí. Trenéři pracují perfektně. Změna byla obrovská, s Tomášem Bankem jsem spolupracovala jedenáct let, s Gamperem pět let. Snažím se, aby to byly dlouhodobé spolupráce,“ tvrdí.
„Okolnosti tomu tak chtěly, že se to tak seběhlo. Gamper chtěl být s vnoučaty více doma, Tomáš chtěl dělat něco jiného, fyzioterapeut chtěl dělat více kurzů. Stalo se to naráz a já neměla na jaře vůbec nikoho. Zůstal jen Justin Reiter,“ doplňuje olympijská vítězka superobřího slalomu na Hrách v Pchjongčchangu v roce 2018. Tehdy ovládla také paralelní obří slalom na snowboardu, což se jí povedlo znovu o čtyři roky později v Pekingu.
Poprvé má jiného servisáka na lyže a snowboard. „Naverbovala jsem do týmu nového fyzioterapeuta. Poznali jsme se týden před Chile, přitom měl jít na operaci křížového vazu. Ale dostal omluvenku od profesora Beznosky a ortézu a mohl za námi odjet.“
Rakušan Pichler, který vedl v minulosti německý tým s Emmou Aicherovou či Kirou Weidleovou-Winkelmanovou, bude plnit roli hlavního lyžařského trenéra. Podílel se dříve také na největších úspěších lichtenštejnské závodnice Tiny Weiratherové. Čtyřiačtyřicetiletý Grasser, jenž naposledy vedl servis rakouského ženského týmu v SP, bude v pozici druhého kouče.
Pochvalovala si i další soustředění. „V Řecku jsme měli úžasnou letní přípravu, tam jsem nabrala mnoho sil. Profesor Kolář nám poradil další triky, jak se udržet zdravá. Uvidíme, jak to půjde, ale teď jsem moc spokojená,“ líčí Ledecká.
Minulou zimu zajela nejlepší výsledek v prosincovém super-G v Tarvisiu, kde byla třetí. Na snowboardu Ledecká vyhrála lednový závod v paralelním obřím slalomu v Simonhöhe. Během olympijských her ale vyšla medailově naprázdno.
Dál má v plánu kombinovat snowboarding a lyžování, v němž by ráda zabojovala o křišťálový glóbus. V uplynulé sezoně byla v hodnocení super-G pátá. Jejím maximem je druhé místo v klasifikaci Světového poháru ve sjezdu z roku 2020. Sezonu chce Ledecká začít v americkém Beaver Creeku, všechny přímé přenosy jejích závodů odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.