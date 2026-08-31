Ondra a Širůčková vezou z ME v lezení na obtížnost dvě čtvrtá místa

Dvě čtvrtá místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaili. Mezi ženami stejnou pozici obsadila Tereza Širůčková a postarala se o nejlepší výsledek české ženy na ME od roku 2020. Do finále se ve francouzském Lavalu probojovala také Michaela Smetanová, která skončila šestá.
Třiatřicetiletý Ondra před dvěma lety v olympijské sezoně na ME nezávodil, takže ve své jediné současné disciplíně navazoval na titul z Mnichova 2022. Do finále postoupil ze druhého místa v semifinále, ale jubilejní desátá evropská medaile mu těsně utekla. Zapsal 33 chytů, bronzový Francouz Sam Avezou ještě naznačil krok k dalšímu chytu.
„Samozřejmě výsledek bolí, medaile byla blízko,“ řekl Ondra, jemuž přípravu na šampionát zkomplikovalo nachlazení. „Ve finále jsem se cítil o pár procent unavenější, z čehož možná pramenily tři pro někoho možná chybičky, ale pro můj styl lezení to byly opravdu velké minely, které způsobily, že to ta medaile není,“ zhodnotil sebekriticky. „Už pak nebyly síly na to udělat z toho posledního chytu plus, jako se to podařilo třetímu Samu Avezouovi,“ dodal.
Mistrem Evropy se stal olympijský vítěz z Tokia Španěl Alberto Ginés, který se dostal až za 40. chyt. Stříbro bral Ital Giovanni Placci, jenž dolezl o tři kroky dále než Ondra.
Poprvé se do finále mistrovství Evropy dostaly Širůčková a Smetanová. Třiadvacetiletá Širůčková, která byla dosud na ME nejlépe jednadvacátá, to proměnila ve čtvrté místo. Zapsala 46 kroků, pak jí vypršel šestiminutový časový limit. Na medaili by potřebovala dostat se o dalších více než pět chytů dál.
„Cesta se mi lezla suprově, fyzicky jsem se cítila super a od skoku jsem si to neskutečně užívala. Jen škoda, že jsem trošku šnečík, to mě mrzí, že jsem si nemohla zkusit dál tu cestu,“ řekla Širůčková, kterou dojal už postup do finále. „Rozhodně převládá nadšení, úplně jsem měla slzičky na krajíčku, že si to všechno takhle sedlo. A jasně, je to čtvrtý místo, ale pro mě je to životní úspěch. Jsem fakt nadšená,“ dodala.
I její čtvrté místo znamená návrat českých lezkyň do evropské špičky. Naposledy tak vysoko byla Eliška Adamovská v Moskvě 2020, která získala v obtížnosti stříbro. Druhá česká finalistka Smetanová dnes zapsala výsledek 37+ a ve finále za sebou nechala dvě soupeřky. O tři místa zlepšila své maximum z ME z roku 2020.
Evropský titul získala Britka Erin McNeiceová, která jako jediná vylezla celou finálovou cestu. Další medaile braly Belgičanka Heloise Doumontová a Slovinka Lucka Rakovecová.